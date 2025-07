Reconocido actor colombiano reveló que tiene cáncer y que no le han asignado fecha de cirugía

Andrés Bejar, el reconocido actor que estuvo presente en producciones como 'La ley del corazón', 'Tres caines', 'El capo 2' y 'Alias el mexicano', reveló en un video que le detectaron cáncer.

Bejar, en un primer testimonio, indicó que tuvo que asistir al médico en enero por una lesión en su oído izquierdo y que una dermatóloga, en abril del 2025, le indicó que tenían que realizarle una biopsia.

Sin embargo, solo logró que le agendaran una cita hasta el 14 de julio, pero, al notar que su lesión comenzó a crecer, asistió a una institución médica particular para que le realizaran la biopsia y el 7 de julio se enteró de que se trataba de un tumor maligno en su piel.

"Es carcinoma escamocelular con posible metástasis en los ganglios de la axila y también los pulmones, según me explicó el oncólogo", detalló el actor Andrés Bejar.

Según dio a conocer el actor, el médico le indicó que era fundamental realizar una cirugía antes de que se cumplieran los 20 días después del diagnóstico, pero que la EPS Sura no le ha podido avalar las autorizaciones y que, a medida que pasa el tiempo, el tumor sigue creciendo.

Además, aseguró que ha presentado PQRS ante la Superintendencia de Salud y ante la EPS Sura, pero que no ha obtenido respuesta.

Esto es lo último que el actor Andrés Bejar ha dicho sobre su cáncer y la cirugía

En un nuevo video del 27 de julio, Andrés Bejar, el reconocido actor, les dio las gracias a todas las personas que se han solidarizado con su caso y se han tomado el tiempo de compartir mensajes de apoyo.

Además, reveló que la Superintendencia se comunicó con él, que ya tuvo una nueva cita con el dermatooncólogo y que le ordenaron una ecografía urgente para el 25 de julio.

"Al momento de hacer la ecografía vieron algo raro y me realizaron una biopsia, la cual entregan los resultados dentro de 20 días. Debido a la presión que está haciendo la Superintendencia, me dieron una cita para el 28 de julio, en la Clínica Colsubsidio, con el cirujano de cabeza y cuello, y lo único que anhelo es que me digan la fecha de mi cirugía", afirmó el actor Andrés Bejar.

Este fue el mensaje que quiso enviarle el actor Andrés Bejar a la ciudadanía tras su diagnóstico de cáncer

En medio de la difícil situación que está viviendo, el actor Andrés Bejar manifestó que ha recibido comentarios lindos, pero que también ha detectado que hay algunas personas que necesitan empatía.

"Tengamos un poco más empatía, por eso el mundo está como está, porque nos falta ponernos en los zapatos del otro. No soy quién para darles clases de lo que tienen que hacer, pero quiero dejar ese mensaje", explicó.

"A las personas que mandan comentarios malos, nada, tengan empatía con el otro. Es bonito tanto amor que he recibido y vamos a seguir adelante", concluyó.