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Revelan de dónde sería el anestesiólogo que estaría implicado en la muerte de Yulixa Toloza: pista clave

De este hombre no se tiene información sobre su paradero, aunque se manejan hipótesis.

Anestesiólogo implicado en el caso de Yulixa Toloza.
Anestesiólogo implicado en el caso de Yulixa Toloza.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
04:53 p. m.
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En medio de la investigación por la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, hay un quinto implicado: el anestesiólogo ‘Leo’.

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Toloza, una mujer de 52 años, acudió acompañada de su amiga Amalia Pérez a Beauty Láser en la mañana del miércoles 13 de mayo. Este sitio es una estética de garaje (no autorizada) ubicada en Venecia, sur de Bogotá.

¿Cómo ocurrió la desaparición y muerte de Yulixa?

Tras pagar algo más de dos millones de pesos, la mujer se practicó una liposucción. Sin embargo, el procedimiento se salió de las manos y murió. La persona detrás de la cirugía, Eduardo David Ramos, es un estilista que no tiene experiencias ni estudios para ello.

El caso se volvió turbio con el paso de las horas. María Fernanda Delgado, la dueña del lugar, se articuló con otras personas para deshacerse del cuerpo y no dejar rastro del crimen.

Entonces, la orden fue abandonar los restos en un sitio apartado. El hallazgo del cadáver se dio el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca.

Hasta el momento, dos personas fueron enviadas a la cárcel: Jesús Hernández Morales (tío de Delgado) y Kelvis Sequera Delgado. Además, en Venezuela fueron detenidos la dueña, el ‘cirujano estilista’ y Edinson José Torres.

Anestesiólogo ‘Leo’ sería cubano

Los avances de la investigación permitieron conocer dos cosas: hay otro cómplice, que es el anestesiólogo, y que Beauty Láser tiene otra sede en el norte de la ciudad, pero administrada por alguien diferente.

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La FM, citando a El Tiempo, señaló en las últimas horas que el anestesiólogo sería de origen cubano y tendría vínculos con personas ligadas a otros centros estéticos de garaje.

Estas sospechas parten de los testimonios que dieron trabajadoras y extrabajadoras de Beauty Láser. Inclusive, se cree que fue pieza clave para decidir cómo y dónde deshacerse del cadáver.

Los vínculos tomaron fuerza porque una de las empleadas afirmó que Delgado era la accionista de la otra sede en Los Héroes. Justamente aparece el nombre de una mujer médica certificada cubana: Danubia Blanco, quien es la dueña de este segundo punto.

A lo largo del testimonio, las trabajadoras contaron que supuestamente llegaron recomendadas a estos sitios por cubanos. En cuanto al anestesiólogo, se sospecha que estaría tratando de ocultar su paradero con los nexos que tiene en la ciudad.

Le puede interesar: Caso Yulixa Toloza: la nueva pista sobre el anestesiólogo apunta a un ciudadano cubano

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