Así se vive el último adiós a 'Totó la Momposina' en Bogotá

Bogotá está lista para despedir a Sonia Bazanta Vides, mejor conocida como ‘Totó la Momposina’.

La artista falleció el pasado domingo, 17 de mayo, en Celaya, México, acompañada de sus hijos, que dieron a conocer la noticia el martes 19.

Entonces, informaron que su cuerpo sería trasladado “desde México a Bogotá el día 27 de mayo” para un “homenaje póstumo en cuerpo presente” que celebrara “su vida y obra”.

Declaraciones que tomaron forma el miércoles, sobre la 1:00 de la tarde, cuando el féretro de la cantautora llegó al salón elíptico del Congreso de la República.

¿Cómo avanzará el último adiós a ‘Totó’ en la capital del país?

En los homenajes a la vida y obra de ‘Totó’ se espera que asistan amigos, familiares, artistas y, en representación del Gobierno Nacional, la vicepresidenta Francia Márquez.

La agrupación Los Tambores de Totó, que acompañó a la intérprete de ‘El Pescador’ y ‘Prende la Vela’ durante gran parte de su carrera, amenizará la tarde.

Y el jueves, 28 de mayo, se realizará una ceremonia en la catedral primada de Colombia para darle un último adiós a una de las mayores exponentes del folclore colombiano en la escena musical.

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¿De qué murió ‘Totó la Momposina’?

De acuerdo con la familia de la artista, fue un infarto al miocardio lo que causó su muerte a los 85 años. Sin embargo, su legado se mantiene en pie e hicieron un llamado a recordarla como “una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo.”

“Ella compartió con el mundo la música, la cultura, los bailes y la esencia de la costa Caribe de Colombia. Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron”, concluyen en el comunicado.