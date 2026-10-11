Exhibían sus armas en redes y estarían detrás de nueve homicidios: así cayó una banda en Bogotá

Una investigación de aproximadamente un año permitió avanzar contra una estructura delincuencial señalada de participar en diferentes actividades criminales en Bogotá.

A través de la denominada Operación Kratos, las autoridades realizaron 23 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Suba y Rafael Uribe Uribe, que terminaron con 33 capturas: 23 por orden judicial y 10 en flagrancia.

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De acuerdo con la investigación, esta organización delinquía desde 2018 y tenía como principal fuente de ingresos la comercialización y distribución de estupefacientes. Su actividad habría generado rentas criminales superiores a los 250 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, las autoridades también le atribuyen una serie de hechos violentos, entre ellos nueve homicidios y una desaparición forzada.

¿Cómo funcionaba la estructura?

Según las pesquisas, la organización recibía las sustancias ilícitas desde Medellín, mediante el envío de encomiendas. Una vez llegaban a Bogotá, los estupefacientes eran movilizados en vehículos de servicio público o motocicletas hasta diferentes viviendas de Rafael Uribe Uribe, donde presuntamente eran almacenados en caletas.

Desde allí se coordinaba su distribución en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Usme y Suba.

Para establecer el funcionamiento de la estructura, los investigadores utilizaron diferentes herramientas, entre ellas interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos, análisis de vínculos, reconocimientos fotográficos, entrevistas y labores de vigilancia.

La investigación también permitió identificar una división de funciones dentro de la organización, que contaba presuntamente con el apoyo de abogados y contadores.

Serían culpables de nueve homicidios y una desaparición

Además del tráfico de estupefacientes, las autoridades relacionan a esta estructura con nueve homicidios, una desaparición forzada y otros delitos, como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, concierto para delinquir y utilización de menores de edad para actividades criminales.

Entre los casos investigados aparece un homicidio ocurrido en 2023, en medio de disputas por el control territorial en el municipio de Zipaquirá. Según las autoridades, este hecho habría sido ordenado por alias El Compa, señalado como cabecilla de la organización.

También se encuentra un doble homicidio registrado en marzo de 2026 en el sector de Diana Turbay, en Bogotá, que habría ocurrido por un presunto ajuste de cuentas al interior de la estructura.

Uno de los aspectos más graves de la investigación tiene que ver con las posibles torturas contra integrantes de la propia organización y otras personas. Según las autoridades, algunas víctimas habrían sido enterradas clandestinamente en la zona rural del Parque Entrenubes.

¿Quiénes eran los principales cabecillas de la organización?

Las capturas permitieron identificar los presuntos roles de varios integrantes. Entre ellos se encuentra alias El Compa, señalado como máximo cabecilla, quien habría continuado coordinando las actividades criminales desde prisión.

Este hombre fue capturado en 2020 y cumple una condena por los delitos de terrorismo, homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Por su parte, alias El Mono habría sido su mano derecha y coordinador de la estructura. Junto con alias Negro Luna, presuntamente estaba encargado de dirigir a los sicarios.

La organización también contaba con seis dinamizadores del sicariato, entre ellos alias Largo, 'El Diablo' y 'Monti'. Este último es investigado por terrorismo debido a su presunta participación en el lanzamiento de una granada en el departamento de Boyacá.

Otro de los señalados es alias Vives, identificado como el tercero al mando, quien tendría influencia en la localidad de Suba y estaría encargado de coordinar homicidios, además de la comercialización y distribución de estupefacientes.

Finalmente, las autoridades identificaron a alias La Mona, quien presuntamente utilizaba a su propio hijo para alertar sobre la presencia de personas en los lugares donde se almacenaban las drogas.

¿Qué elementos fueron incautados durante los operativos?

En los procedimientos realizados en Suba y Rafael Uribe Uribe también fueron incautadas dos pistolas, cuatro revólveres, 46 cartuchos calibre .38 y 20 cartuchos de 9 milímetros.

Además, las autoridades reportaron el hallazgo de explosivos y estupefacientes, así como la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada.