Gobierno de De la Espriella destraba proyectos y acelera obras para recuperar los trenes en Colombia

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó los principales compromisos y actuaciones desarrollados durante los primeros 50 días de gestión del presidente de la entidad, Ricardo Ayerbe Pino, con el objetivo de resolver dificultades en proyectos ferroviarios y fortalecer la operación de la red férrea del país.

Entre los avances reportados está el acuerdo alcanzado entre la ANI y el concesionario Fenoco, con el que se puso fin a cuatro años de controversias relacionadas con la construcción de 25,6 kilómetros de una segunda línea en la red férrea del Atlántico y las inversiones sustitutas contempladas en el contrato de concesión.

La entidad también informó sobre el avance en el proyecto férreo La Dorada-Chiriguaná, luego de las gestiones realizadas por sus equipos técnicos y financieros para agilizar el cierre financiero. De acuerdo con la ANI, esta etapa permitirá que el corredor entre en fase constructiva y concrete inversiones por $2,6 billones durante los próximos tres años y cuatro meses.

¿Qué proyectos férreos fueron destrabados por la ANI?

La revisión realizada por la Agencia Nacional de Infraestructura identificó dificultades relacionadas con los permisos requeridos para la habilitación y operación de los corredores La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito para la prestación del servicio público de transporte. Según la información entregada por la entidad, el presidente de la ANI adelantó gestiones ante la autoridad competente para avanzar en la solución de este proceso.

El caso de La Dorada-Chiriguaná tiene además relevancia por el volumen de inversión previsto. El proyecto contempla recursos por $2,6 billones y se encuentra encaminado hacia su etapa constructiva, mientras que la ANI señala que las actuaciones adelantadas buscan garantizar una operación ferroviaria más eficiente y una infraestructura con mayor capacidad de conexión entre regiones.

En el corredor férreo del Atlántico, las mesas de trabajo entre la ANI y Fenoco permitieron resolver las controversias que durante cuatro años estuvieron relacionadas con la segunda línea férrea. El acuerdo contempla la construcción de 25,6 kilómetros y las inversiones sustitutas establecidas en el contrato de concesión.

Estos avances hacen parte de una revisión de los proyectos férreos en operación que, según la ANI, busca identificar y resolver trabas, dificultades e inconvenientes que afectan el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria. La entidad plantea que una operación más eficiente puede facilitar nuevas inversiones y fortalecer la conexión de las regiones productivas con los mercados.

¿Cuándo regresaría el tren de pasajeros al Valle del Cauca?

Otro de los anuncios corresponde al corredor ferroviario del Valle del Cauca. La ANI aceleró el plan de obras destinado a recuperar 42 kilómetros de vía férrea entre Palmira y Buga, con el propósito de poner a punto la infraestructura y avanzar hacia la recuperación del servicio ferroviario de pasajeros.

Según la información entregada por la entidad, este servicio regresaría después de dos décadas sin operación de pasajeros en ese corredor. La recuperación de los 42 kilómetros de vía busca habilitar nuevamente una alternativa de movilidad que podría beneficiar a miles de colombianos.

La ANI también vinculó sus actuaciones ferroviarias con iniciativas de carácter social y territorial en zonas ubicadas a lo largo del corredor entre La Dorada y Chiriguaná. En ese tramo, la entidad señaló que se busca acercar actividades de cultura, arte y educación a niños y niñas residentes en los territorios por donde pasa la infraestructura férrea.

En términos generales, la Agencia Nacional de Infraestructura sostiene que las medidas adoptadas durante estos primeros 50 días están orientadas a fortalecer una red ferroviaria más moderna y conectada. Los proyectos mencionados incluyen la segunda línea férrea del Atlántico, La Dorada-Chiriguaná, Bogotá-Belencito y la recuperación del tramo Palmira-Buga para el transporte de pasajeros.

El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe Pino, señaló que la recuperación del sistema ferroviario no se limita a la construcción de vías, sino que también involucra empleo, transformación territorial, protección de la infraestructura y generación de condiciones para atraer inversiones al sector. La entidad continuará con las actuaciones necesarias para avanzar en los proyectos y en la operación de los corredores ferroviarios del país.