Una inusual y aterradora escena se vivió en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, al sur de Italia, cuando el cardenal Ernest Simoni estaba recitando una oración compuesta por el papa León XIII.

La oración de exorcismo, recitada en latín, es una plegaria que busca la protección de Dios y de San Miguel Arcángel contra el demonio y las influencias malignas; la escena quedó registrada durante la transmisión en vivo de la misa dirigida por el cardenal Simoni.

Gritos y ruidos escalofriantes durante oración de exorcismo en Italia

En videos, que ya circulan por redes sociales, se logra escuchar algunos ruidos inusuales durante una celebración religiosa e incluso algunos usuarios los han definido como aterradores o espeluznantes, ya que coinciden con la oración de exorcismo leída por el sacerdote.

El clip, que dura cerca de 3 minutos, inicia con el cardenal leyendo la oración y algunos segundos después se empiezan a escuchar algunos gritos y sonidos emitidos por personas que se encuentran presentes en el santuario, aunque no son captados por la cámara.

A medida que avanza la oración, los ruidos se hacen más fuertes y aterradores, como si se tratara de alguna persona sufriendo de algún dolor o malestar por las palabras escuchadas; a pesar de los sonidos, el cardenal continúa con la oración sin alterarse o cambiar la forma en que está ofreciendo la misa.

No ha habido pronunciamiento oficial por parte de autoridades del templo

A pesar de la repercusión que la grabación ha tenido en redes sociales, las autoridades del templo no han emitido algún comunicado oficial para explicar de dónde o por qué pudieron salir los ruidos que intentaron interrumpir la celebración de la misa.

De igual forma, afirman que el sacerdote es reconocido por rezar dicha oración cada vez que finaliza una misa en el Vaticano u otros santuarios y lo ha hecho durante más de 60 años.