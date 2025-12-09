Aníbal Gaviria: “Hay razones para descertificar a este gobierno, pero no al país"

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy estuvo el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Dice que ya no es hora de diálogos de paz si no de sometimiento, también habló de autonomía universitaria y del proceso judicial en su contra.

Sobre lo ocurrido en la Universidad Nacional, ¿hasta dónde llega la autonomía universitaria y dónde podría intervenir el gobierno o las autoridades?

“Me ha tocado, he tenido la experiencia de esa situación en dos ocasiones como gobernador de Antioquia y como alcalde de Medellín. No solo situaciones en la Universidad de Antioquia sino en otros centros universitarios”.

“Creo que se debe mantener un equilibrio, pero con firmeza. Respeto la autonomía universitaria, a las instituciones al interior de las universidades. Respaldo a las universidades, pero de ninguna manera podemos normalizar ni permitir que se normalice la violencia al interior de los centros universitarios”.

Sobre la seguridad: ¿cómo se puede recuperar el control?

“En primer lugar, esto es una demostración más. Todos los problemas de seguridad que estamos viviendo en los departamentos, ciudades y territorios, del fracaso total de la paz total, como lo dije desde hace más de dos años y medio como gobernador de Antioquia, lo digo ahora como precandidato a la Presidencia”.

“Ese proceso con vacíos enormes que se diseñó mal desde el principio, que se ha ejecutado mal, tiene que acabarse. En segundo lugar, tiene que haber un ejercicio de la autoridad y la majestad del Estado: un ataque contundente a los grupos al margen de la ley porque la lucha armada en Colombia perdió total vigencia”.

“Quienes enarbolaban la bandera de la lucha armada como el presidente Petro, que decían que no se podía llegar al poder sino por las armas, pero la democracia colombiana demostró que se podía llegar por los votos. Hoy no hay razón para la lucha armada, por eso estos grupos tienen un interés que es el del enriquecimiento ilícito, por eso el Estado debe atacarlos contundentemente”.

¿No reactivaría mesas de negociación con los grupos armados?

“No. Repito contundentemente. El tema de la paz pasó al pasado de Colombia; ya se hizo el proceso de paz con las Farc; ya el presidente Petro, con su elección, demostró que la lucha armada se acabó, lo que tiene que haber, sí, es a lo mejor mesas para un diálogo de sometimiento, pero de sometimiento de los criminales al Estado y no del Estado a los criminales”.

¿Qué puede hacer el próximo presidente si recibe un país descertificado en la lucha contra la droga por Estados Unidos?

“Tengo que empezar por desear que ojalá no se dé esa descertificación, por de alguna manera mandar el mensaje al gobierno de los Estados Unidos de que por ahí no es el camino”.

“Hay razones para descertificar a este gobierno, pero no para descertificar al país porque lucha, ha luchado y luchará contra ese flagelo”.

“Obviamente si eso se produce, el reto del próximo gobierno, y estoy seguro que en una presidencia liderada por Aníbal Gaviria, es avanzar a unas relaciones muy respetuosas pero de beneficio mutuo entre los Estados Unidos y Colombia, y que esa certificación seguramente vendrá pronto”.