Santiago Botero: “Proponemos reformar la justicia para que el que la haga la pague”

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy por Tribuna RCN pasó el precandidato a la Presidencia Santiago Botero, quien explicó su programa de seguridad y justicia. Además, se refirió a algunas de sus polémicas propuestas; habló de alianzas y respondió si se considera el outsider de la política.

Explíquenos su propuesta de seguridad y justicia

“Ser bandido es buen negocio y de bajo riesgo. Lo que nosotros proponemos es reformar esa justicia para que el que la haga la paga. Salimos de una cantidad de acuerdos internacionales que hoy nos tienen amarrados para poder ejercer lo que tenemos que hacer”.

“Hoy tenemos una cantidad de fuerza pública, más de 500.000 personas en la calle con fusiles, pistolas, con ganas de defendernos, pero que hoy no lo pueden hacer porque si ellos matan a una persona hay una alta probabilidad de que los metan presos a esos policías y pierdan de alguna manera su pensión”.

“Eso es lo que tenemos que reformar, y para poder hacerlo tenemos que romper el sistema, cambiar la Constitución y eso va a ser muy difícil porque una de las cosas que tenemos que hacer es incluir pena de muerte a políticos corruptos, asesinos y violadores, y de pronto los políticos no van a querer aceptar, que era el contrato marco que existió en Colombia, que era el que se aprovechara del erario público había pena de muerte, hace 200 años existió en Colombia, entonces es lo que tenemos que hacer nosotros”.

¿En un país como Colombia hacer esas propuestas no es profundizar la guerra que queremos dejar atrás?

“Todo lo contrario. Si hoy en día, por ejemplo, los camioneros tuvieran armas, creo que ninguna persona se atrevería a paralizar las carreteras porque a la gente le daría miedo que si ellos hacen un acto tienen esa consecuencia”.

Usted se describe como un libertario social, ¿qué es eso?

“Es una persona que siente que el Estado debe ser lo más pequeño y eficiente posible para que la parte empresarial se desarrolle como se debe desarrollar ese libre mercado y que las personas tengan la libertad. Pero una característica muy importante para mí, es necesario ayudar a la gente más necesitada”.

“Colombia hoy día es un país de 50 millones de habitantes. De ellos tenemos 5 millones de viejitos que no tienen pensión, que la gente cree que cuando queremos ayudarles es como si estuviéramos dándoles una limosna y se equivocan”.

“Ellos son dueños del 10% de Ecopetrol, porque Ecopetrol es de los colombianos y ellos son el 10% de la población; lo único que estamos haciendo es devolviéndole los derechos que tienen”.

¿Usted es el outsider de la política, o es una estrategia?

“Nunca me he catalogado así. Lo que único que sí soy es un antipolítico, o sea, no tengo jefe político, económico; no voy a trabajar con los partidos políticos sino con los colombianos que tengan pasión y quieran desarrollar al país. Aquí todos los puestos del sector público van a ser por meritocracia y se acaban los favores políticos”.