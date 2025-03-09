CANAL RCN
Colombia Video

Mauricio Gómez en Tribuna RCN: “El modelo de Petro fracasó, mi plan A, B y C es Colombia”

El senador liberal y precandidato presidencial habló sobre la reforma tributaria, el sistema de salud, las relaciones con Venezuela y los planes políticos de cara a 2026.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
01:57 p. m.
En una nueva edición de Tribuna RCN, el espacio de Noticias RCN para escuchar a los aspirantes a la Presidencia, el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez, expuso sus propuestas y críticas al gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los puntos centrales de la conversación con la editora política Maritza Aristizábal fue la reforma tributaria recientemente radicada. Gómez aseguró que esta no prosperará en el Congreso y que la verdadera salida a la crisis fiscal del país no está en más impuestos, sino en la reducción del gasto público.

El gobierno de Petro contrató en ocho meses más de 300 mil OPS, un gasto cercano a los 16 billones de pesos. El derroche ha sido impresionante. La solución es apretar el cinturón y enfocar los recursos en las regiones”, señaló.

Críticas a Petro por Venezuela

Sobre la política exterior frente al vecino país, Gómez cuestionó lo que considera contradicciones del Ejecutivo. “El presidente Petro dice no reconocer a Maduro, pero lo respalda en la frontera con 25 mil soldados y le envía funcionarios a negociar. Colombia debe estar del lado de la democracia y acompañar el proceso de Edmundo González y María Corina, no de una narcodictadura”, afirmó.

Salud y alianzas políticas

El liberal también se refirió a la crisis del sistema de salud, que calificó como grave pero no irreversible. Aseguró que la solución pasa por trabajar de la mano con las EPS y “construir sobre lo construido”.

En el terreno político, Gómez confirmó que los precandidatos del liberalismo y sectores afines trabajan en una metodología conjunta para presentar un candidato único en 2026. “Por encima de partidos y egos está Colombia. En diciembre definiremos cinco precandidatos y de allí saldrá uno solo para enfrentar a la izquierda en la primera vuelta”, explicó.

Al cierre, reiteró que su prioridad es el país: “Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Colombia. No tengo otra aspiración que salvar a este país de un modelo de gobierno que ya fracasó”.

