María Fernanda Cabal: "La paz no se negocia, se impone con la autoridad y la ley"

Hoy por Tribuna RCN pasó la senadora María Fernanda Cabal, quien habló sobre la situación de orden público en el país, la dinámica electoral en la actualidad, entre otros temas.

¿Cuál es su diagnóstico sobre lo ocurrido con los ataques contra militares en el país?

“El diagnóstico es que el Estado de derecho se le arrodilló a una criminalidad que hoy traspasa fronteras. Colombia tiene, primero que todo, que alinearse con los países que han luchado contra el terrorismo como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, con las tecnologías de última generación”.

“Colombia tiene que entender que la paz no se negocia, se impone con la autoridad y la ley. Tenemos que proteger a los miembros de la fuerza pública; quien los secuestre se tiene que ir preso 60 años con la máxima pena, no con el cuentico de que ninguna retención o que son campesinos. No son campesinos, son milicianos al servicio de los carteles de la droga”.

El presidente Petro habla de una constituyente y planteó que debería ser el tema que arrastre el voto de la izquierda: ¿qué responde usted desde la derecha?

“Esa ilusión de Asamblea Constituyente la vamos a derrotar. Menos libritos, menos leyes, más acción para lidiar la pobreza y necesidad de la gente que hoy vive en un mar de inseguridad. O sea que Petro ya será historia del pasado”.

Usted ha venido denunciando una ‘proliferación de OPS’ de contrato de prestación de servicios: ¿cómo se soluciona el deterioro de las cuentas de la Nación?

“Reducción del tamaño del Estado, de 19 a 13 ministerios; incluso se puede pensar en 10. Vamos a cerrar todas esas embajadas que abrió Francia Márquez; solamente la de Haití costó 2.300 millones la apertura, ¿sabe cuántos colombianos hay en Haití? 70. Qué vergüenza, usted no se gasta más de lo que se gana”.

“Porque el excesivo gasto público con órdenes de prestación de servicios se llama corrupción. 14 billones de pesos en trabajitos de 3 meses que no le alivian la condición de vida a las personas y que han debido ser invertidos en infraestructura o respondiéndole al sistema de salud”.

¿Qué le responde a quienes dicen que es la más radical del Centro Democrático o de la derecha?

“Soy una persona absolutamente coherente, extrema coherencia lo llamo yo, y digo las cosas como son. En política la gente usa máscaras y disfraces, yo tengo la autenticidad y valor civil de expresar las ideas, capacidad de diálogo, pero solo le digo a las personas que añoran un mejor país, que confíen en María Fernanda”.

¿Si no es la Presidencia se vuelve a lanzar al Congreso?

“Ya veré qué haré. Si no soy elegida para la Presidencia en estas etapas que se vienen, o me dedicaré a la empresa o activismo internacional con las organizaciones a las que conozco hace años. Bendito Dios Latinoamérica ya se está liberando del socialismo del siglo XXI”.

¿Se mediría en una consulta? ¿Con quién sí y con quién no?

“La fotografía de hoy es distinta a la de diciembre. Vamos mirando cómo estamos, qué aliado necesitamos, y creo que para marzo estamos listos para un círculo más amplio donde si quiere entrar Abelardo (de la Espriella), no sé si Vicky (Dávila) esté dispuesta porque su pretensión es ir hasta primera vuelta. En fin. No le tengo miedo a la competencia electoral”.