CANAL RCN
Colombia Video

Antioqueños estuvieron escondidos bajo sus camas el fin de semana por enfrentamientos entre grupos armados

Las familias que no han sido desplazas se encuentran confinadas en sus hogares, por la guerra entre el Clan del Golfo y las disidencias.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
07:32 a. m.
Los habitantes de al menos 10 veredas en zona rural de Briceño, norte de Antioquia, vivieron un fin de semana del terror por los continuos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Como resultado, 500 campesinos estuvieron confinados, desde el día sábado, cuando iniciaron las ráfagas de disparo y explosiones cerca de sus hogares.

De acuerdo con el alcalde, Noé de Jesús Espinosa, incluso, hay quienes tuvieron que buscar refugio bajo sus camas durante largas horas, en las que quedaron atrapados, en medio del conflicto:

“No se ha tenido presencia de la fuerza pública en el territorio, las familias se encuentran encerradas, algunos debajo de la cama, por la fuerza de las explosiones”, advirtió.

Familias campesinas siguen siendo desplazadas en el departamento de Antioquia:

Se desconoce si integrantes de las disidencias y el Clan del Golfo resultaron heridos o fueron dados de baja durante el fin de semana, en Briceño. De lo que están seguras las autoridades es que el número de personas desplazadas en el departamento sigue en aumento:

“El fin de semana se suspendió el transporte de carga y de pasajeros. Por lo ocurrido en la zona y sus veredas aledañas, estaríamos hablando de que son más o menos 500 personas las que se encuentran en esta situación en el territorio”.

Durante el fin de semana, al menos dos familias campesinas tuvieron que abandonar sus hogares, por miedo a perder la vida o resultar heridos, en medio de una guerra en la que poco o nada tienen que ver.

Defensoría del Pueblo alerta sobre la crisis humanitaria y las cifras de confinamiento y desplazamiento en el país:

La situación de seguridad en Briceño no es algo nuevo, así como tampoco lo son el confinamiento y desplazamiento de las familias colombianas por la guerra entre grupos armados por el control del territorio. Según la Defensoría del Pueblo:

“Entre enero y septiembre de 2025, 91.514 personas fueron afectadas por desplazamiento forzado masivo y 101.062 quedaron confinadas, lo que refleja una crisis humanitaria que sigue vulnerando los derechos de poblaciones enteras”.

