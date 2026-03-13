VIDEO | Abuelo de 70 años se dedicaba a robar autopartes en parqueaderos de centros comerciales

En una audiencia ante un juez de control de garantías fue presentado Julio César Posada Torrado, un adulto mayor de 70 años señalado de cometer varios hurtos de autopartes en parqueaderos de centros comerciales en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el hombre estaría involucrado en el robo de espejos retrovisores, radios, luces y otros elementos de vehículos de alta gama que permanecían estacionados en estos establecimientos comerciales.

Las autoridades tienen por lo menos cuatro denuncias en su contra, relacionadas con estos hechos. Sin embargo, dentro del material recopilado en la investigación ya aparecen cinco casos documentados en los que se observa al adulto mayor presuntamente ejecutando los hurtos.

Según los reportes conocidos en el proceso, el valor de los elementos sustraídos superaría los 80 millones de pesos.

Descubren a adulto mayor que robaba autopartes en centros comerciales de Bogotá

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía explicó el mecanismo que, según la investigación, utilizaba el adulto mayor para cometer los hurtos dentro de los parqueaderos.

El fiscal del caso señaló que el hombre aprovechaba momentos de descuido en la vigilancia para acercarse a los vehículos estacionados y retirar los espejos y otras piezas externas.

Aprovechando el descuido de la vigilancia y ejerciendo violencia sobre las cosas y con destreza, hurta los espejos de los que automotores que aparquean en dicho establecimiento comercial, guardando dichos elementos, estos son los espejos, en una bolsa o en una chaqueta para luego salir de los parqueaderos.

Dentro del material en poder de las autoridades hay grabaciones que muestran la manera en que, presuntamente, se ejecutaban estos robos.

¿Cómo hacía para robar las autopartes?: videos dejaron ver su actuar

En uno de los registros se observa al adulto mayor caminando por el parqueadero con aparente tranquilidad, como si se tratara de un conductor más que se dirige a su vehículo.

Luego se acerca a un automotor de color rojo estacionado en el lugar. Antes de actuar, levanta la cabeza y observa a su alrededor para verificar que no haya personas cerca.

Posteriormente, saca de su saco varios elementos que utiliza para manipular el vehículo. En cuestión de segundos logra desprender la luna del espejo izquierdo del carro.

Tras retirar la pieza, el hombre se retira del lugar con tranquilidad, guardando el elemento sustraído mientras camina por el parqueadero sin generar sospechas.

Capturan a adulto mayor de 70 años por robar espejos de carros de alta gama en Bogotá

En días recientes, la Policía Nacional capturó al adulto mayor. Posteriormente fue presentado ante un fiscal adscrito a la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, quien le imputó el delito de hurto calificado y agravado.

Tras la audiencia, un juez de control de garantías ordenó su envío a prisión, mientras avanza el proceso judicial en su contra por los hechos investigados relacionados con el robo de autopartes en parqueaderos de centros comerciales.