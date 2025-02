Anuncian cómo será la devolución del dinero a los miles de afectados por una sociedad ganadera

La Superintendencia de Sociedades aprobó el plan con el que se llevará a cabo el desmonte de una sociedad ganadera que afectó a miles de personas.

El 17 de julio de 2023, Supersociedades adoptó medidas por la captación no autorizada de dinero. El método consistió en la siguiente manera: primero se suscribían contratos de ganado en participación, con el que terceras personas (depositantes) entregaban cabezas de ganado para que la sociedad las administrara.

¿Cómo funcionó la estafa?

Cuando el negocio culminara, las cabezas de ganado iban a ser restituidas. Entonces, la sociedad estaba obligada a devolver el precio inicial del ganado y a pagar la utilidad, la cual estuvo pactada en el contrato con cierto porcentaje.

Este pago no dependía del estado del ganado, ya fuera que este muriera, se enfermara o tuviera efectos no esperados. Al final, se supo que el inventario de ganado que tenía la sociedad no era significativo con el dinero recibido por los depositantes.

Utilizó los contratos de ganado en participación para recibir recursos de manera masiva del público, justificando supuestas ganancias de rentabilidad por actividades con ganado que resultó ser insuficiente respecto al dinero recibido.

¿Cuántas personas se vieron afectadas?

Bajo este modus operandi, la sociedad recibió dinero de 3.136 personas. A nivel económico, la afectación fue de $83.192.618.632.

Con ese antecedente, la superintendencia la intervino judicialmente con la posesión de los bienes, 4.393 cabezas de ganado y 27 equinos. El proceso hizo que se vendieran 4.112 cabezas de ganado por $2.916.304.400.

“El proceso judicial que se adelanta cuenta aproximadamente con un valor de $21.000.000.000, lo cual se traduce en una probabilidad de pago del 25.24% del total de la captación”, indicó Supersociedades explicando que la devolución total se garantizará con los inmuebles intervenidos.