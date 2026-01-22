¿Por qué el volcán Puracé pasó de alerta naranja a amarilla?

El Servicio Geológico (SGC) dio a conocer un importante avance en la situación del volcán Puracé. Dadas las condiciones recientes, pasó de alerta naranja a amarilla, reduciendo así la incertidumbre.

A finales de noviembre de 2025, el volcán cambió de amarilla a naranja por cambios notorios en su actividad, particularmente aumentos en los sismos ocasionados por los fluidos y la emisión de gases.

Las razones de la baja en el nivel

Para ese momento, había columnas de ceniza por encima de los mil metros. Por la alerta naranja, era probable que hubiese fluctuaciones temporales en su actividad; lo que se tradujo en que habría días estables y otros con cambios.

A lo largo de un mes, el volcán se mantuvo en esa situación hasta que el SGC bajó la alerta a amarilla. La razón radica en que desde el 6 de enero, la energía y emisiones de ceniza fueron a la baja.

¿Por qué estuvo en naranja?

De igual forma, en los últimos días hubo una reducción en los movimientos internos de fluidos, así como la anomalía térmica que se había registrado en diciembre. Desde el 12 de enero no ha habido cambios en este ítem.

“La actividad del volcán Puracé ha presentado una disminución paulatina en varios de los parámetros monitoreados que llevaron al cambio de estado de alerta de amarilla a naranja”, concluyó la entidad.

Es importante recordar que el Puracé hace parte justamente de un parque con el mismo nombre, el cual es una reserva de la biosfera desde 1979. A sus alrededores cuenta con lagunas, páramos, bosques de niebla y conexiones con varios ríos.

A nivel de fauna y flora, es el hogar de orquídeas, osos de anteojos, nutrias, venados, tigrillos pumas, cóndores andinos, colibríes, patos, azulejos, rapaces y dantas.