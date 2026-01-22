CANAL RCN
Colombia

¿Por qué el volcán Puracé pasó de alerta naranja a amarilla?

Este anuncio fue positivo, debido a que se redujo la peligrosidad del volcán.

Volcán Puracé.
Volcán Puracé. Foto: SGC.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 22 de 2026
08:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico (SGC) dio a conocer un importante avance en la situación del volcán Puracé. Dadas las condiciones recientes, pasó de alerta naranja a amarilla, reduciendo así la incertidumbre.

Emiten nuevo reporte sobre cambios en el volcán Puracé: ¿Qué es lo último que ha pasado?
RELACIONADO

Emiten nuevo reporte sobre cambios en el volcán Puracé: ¿Qué es lo último que ha pasado?

A finales de noviembre de 2025, el volcán cambió de amarilla a naranja por cambios notorios en su actividad, particularmente aumentos en los sismos ocasionados por los fluidos y la emisión de gases.

Las razones de la baja en el nivel

Para ese momento, había columnas de ceniza por encima de los mil metros. Por la alerta naranja, era probable que hubiese fluctuaciones temporales en su actividad; lo que se tradujo en que habría días estables y otros con cambios.

A lo largo de un mes, el volcán se mantuvo en esa situación hasta que el SGC bajó la alerta a amarilla. La razón radica en que desde el 6 de enero, la energía y emisiones de ceniza fueron a la baja.

¿Por qué estuvo en naranja?

De igual forma, en los últimos días hubo una reducción en los movimientos internos de fluidos, así como la anomalía térmica que se había registrado en diciembre. Desde el 12 de enero no ha habido cambios en este ítem.

Sigue la alerta en el volcán Puracé: expulsión de ceniza ha aumentado en las últimas 24 horas
RELACIONADO

Sigue la alerta en el volcán Puracé: expulsión de ceniza ha aumentado en las últimas 24 horas

“La actividad del volcán Puracé ha presentado una disminución paulatina en varios de los parámetros monitoreados que llevaron al cambio de estado de alerta de amarilla a naranja”, concluyó la entidad.

Es importante recordar que el Puracé hace parte justamente de un parque con el mismo nombre, el cual es una reserva de la biosfera desde 1979. A sus alrededores cuenta con lagunas, páramos, bosques de niebla y conexiones con varios ríos.

A nivel de fauna y flora, es el hogar de orquídeas, osos de anteojos, nutrias, venados, tigrillos pumas, cóndores andinos, colibríes, patos, azulejos, rapaces y dantas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

La dura respuesta de Booking y Airbnb tras las cancelaciones y alzas desmedidas en los hospedajes en Medellín

Abuso sexual

Atraparon a hombre que habría violado a su propia abuela tras hospedarse en su casa en Santa Rosa de Cabal

Ecuador

Resolución que suspende la venta de energía a Ecuador ya está en firme

Otras Noticias

La casa de los famosos

Este es el reconocido político que es papá de Nicolás Arrieta, participante de La Casa de los Famosos

Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, una figura con trayectoria en la política colombiana y padre del creador de contenido que hoy es tendencia en el Canal RCN.

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega, el mejor delantero del fútbol colombiano en el 2025

Hugo Rodallega recibió el premio al mejor delantero del fútbol colombiano 2025. Se fue con doble galardón.

Fuerzas Militares

Libreta Militar en 2026: estos son los precios actualizados para sacarla y quiénes pueden obtenerla gratis

Nicolás Maduro

Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpreviso nombre

Cuidado personal

El mercado del cuidado capilar en Colombia alcanza los USD 474 millones e impulsa la economía