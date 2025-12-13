CANAL RCN
Colombia Video

Sigue la alerta en el volcán Puracé: expulsión de ceniza ha aumentado en las últimas 24 horas

La UNGRD insiste en que es necesario evacuar la zona más cercana a la montaña, debido al aumento de actividad volcánica.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
03:45 p. m.
Se cumplen dos semanas de la declaratoria de alerta naranja por el aumento de actividad en el volcán Puracé, en Cauca. Por ahora, las autoridades avanzan en los planes de evacuación, mientras la montaña sigue expulsando gases y ceniza.

Recientemente, el Servicio Geológico Colombiano emitió un boletín extraordinario manifestando que, durante las últimas 24 horas, la montaña de fuego del pueblo Coconuco ha expulsado ceniza en 15 ocasiones.

La fumarola ha alcanzado hasta 1,2 kilómetros, generando alertas para la Aeronáutica Civil.

Ha caído ceniza en Popayán

En Popayán también se ha registrado caída de ceniza, sin embargo, las autoridades aseguran que por ahora no hay contaminación en el río Cauca.

Debido al cambio en la dirección de los vientos, el material volcánico ha tomado nuevos rumbos. En zonas de Timbío y Sotará también ha caído ceniza.

El SGC ha asegurado que hay una probabilidad de erupción mayor, lo que hace necesaria una preparación institucional para atender una eventual emergencia.

En el puesto de mando unificado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres insistió en la necesidad de evacuar a los habitantes de la zona 1, ubicados en un perímetro de 5 km de distancia respecto al cráter.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, indicó que aunque la entidad da la recomendación de evacuar, la orden debe venir de las autoridades locales.

Algunas familias se niegan a evacuar

El gobierno departamental avanza por ahora en la adecuación de las vías para facilitar la evacuación durante una posible erupción del volcán.

Aunque los expertos advierten que una erupción mayor puede ocurrir en cualquier momento, muchas familias se niegan a abandonar sus hogares, pues la mayoría de ellos viven del agro en sus fincas.

La Defensa Civil ya llegó a Puracé con toneladas de alimentos e insumos para la dotación de refugios temporales para los habitantes.

