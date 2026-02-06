CANAL RCN
Colombia

Anuncian millonaria recompensa por información sobre el atentado contra esquema de seguridad de Jairo Castellanos

El ataque ocurrió en la vía Tame-Fortul. Tres personas fueron secuestradas temporalmente y el vehículo de la caravana aún permanece desaparecido.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
03:05 p. m.
Sigue la conmoción por el ataque armado del ELN en Arauca que dejó dos escoltas muertos y tres personas secuestradas en la vía que conduce de Tame a Fortul.

Anuncian millonaria recompensa por ataque del ELN en Arauca

El objetivo era el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, quien no se desplazaba en la caravana atacada.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los responsables.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección que llevaba 10 años al servicio del congresista, y el patrullero Esmely Manrique Valencia, quien hacía parte del esquema de seguridad desde hace tres años.

El vehículo blindado en el que se desplazaban recibió al menos 100 impactos de bala durante la emboscada.

Videos conocidos por este medio muestran a hombres armados interceptando la caravana, conformada por dos vehículos, y disparando de forma indiscriminada contra el convoy.

A pesar del blindaje, los atacantes lograron causar las dos muertes dentro del vehículo de seguridad.
Durante el ataque, tres miembros del equipo del senador fueron retenidos por los subversivos junto con el segundo vehículo que conformaba la caravana.

Horas después del atentado, el senador Castellanos confirmó la liberación de estas tres personas, aunque el vehículo en el que fueron llevados continúa desaparecido.

Tras el ataque, las autoridades han intensificado las operaciones de búsqueda en la zona para dar con los responsables del atentado.

Anuncian recompensa por información sobre ataque a esquema de seguridad de Jairo Castellanos

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, anunció la recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los autores materiales e intelectuales del ataque contra el esquema de seguridad.

Tengo cuatro meses tratando que el señor de la UNP me conteste el teléfono: senador Jairo Castellanos
Tengo cuatro meses tratando que el señor de la UNP me conteste el teléfono: senador Jairo Castellanos

La Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional expresaron sus condolencias a las familias Leal y Manrique, reconociendo el servicio y sacrificio de sus integrantes en cumplimiento del deber.

El senador Castellanos también manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y agradeció la liberación de los tres miembros de su equipo que fueron retenidos.

