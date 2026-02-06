Crudas imágenes de la devastación por inundaciones en Tierralta, Córdoba: damnificados exigen ayuda al gobierno

Las intensas lluvias que azotan el departamento de Córdoba han dejado un saldo de más de 5.000 familias damnificadas en el municipio de Tierralta, donde la situación se ha tornado crítica tras el desbordamiento del río Sinú y la inundación de numerosas zonas rurales.

La emergencia no se limita únicamente a Montería, la capital departamental. Las precipitaciones afectan simultáneamente a varios municipios incluyendo Tierralta, Canalete, Guasimal, Paloma y Valencia. El río Sinú ha sido una de las áreas más afectadas por las crecientes, según reportes de las autoridades locales.

Tierralta bajo el agua: damnificados exigen ayuda al Gobierno

En Tierralta una vereda quedó completamente bajo el agua, obligando a sus habitantes a buscar refugio en dos albergues instalados por la Alcaldía.

Los testimonios de los damnificados reflejan la magnitud de la tragedia. Así lo relataron testigos de la emergencia:

Nosotros alcanzamos a ver cómo se inundaban todas las casas y cómo se iban los puentes.

Campesinos perdieron todos sus cultivos por la furia del agua

El balance económico es desastroso para la región: más de 8.000 hectáreas de cultivos se han perdido totalmente, lo que representa un duro golpe para la economía agrícola del municipio y afectará la seguridad alimentaria de la población en los próximos meses.

Las autoridades municipales reportan que en Tierralta son 60 las zonas rurales que permanecen inundadas.

Para atender la emergencia, se han habilitado 36 albergues temporales, donde las familias desplazadas reciben asistencia humanitaria mientras las aguas retroceden y se evalúan los daños en sus viviendas.

Las lluvias continúan cayendo en diversos puntos del departamento de Córdoba en este momento, lo que mantiene la alerta entre las autoridades y la población, especialmente en las comunidades asentadas cerca de las riberas del río Sinú y otros cuerpos de agua que podrían continuar creciendo.