Agentes de ICE serán vigilados en Nueva York

La Fiscalía de Nueva York ha tomado una medida contundente tras la muerte de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti, de 37 años, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Mineápolis.

La fiscal general, Letitia James, anunció que enviará observadores oficiales para vigilar de cerca las operaciones de los agentes federales de inmigración en el estado.

El despliegue, anunciado el martes 3 de febrero, consiste en funcionarios de la propia fiscalía que, identificados con chalecos morados, actuarán como "personal cualificado para observar y documentar estas actividades (...) así como cualquier manifestación relacionada".

Aunque el despacho de James aclaró que este personal "no interferirá" con las labores federales, se confirmó que toda la información que se "recopilará" sobre las intervenciones podrá ser utilizada posteriormente en procesos judiciales.

Gobernadora del estado y alcalde de la Gran Manzana buscan limitar las operaciones de ICE:

Este proceso de vigilancia se suma a una ofensiva legal liderada por la gobernadora Kathy Hochul, que la semana pasada impulsó una ley para prohibir que las autoridades federales utilicen cárceles locales o policías estatales en sus campañas de deportación.

Al respecto, la gobernadora demócrata fue enfática al declarar que "durante el último año, los agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses con el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos (...) no serán tolerados en Nueva York".

En sintonía con estas medidas, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, planea firmar próximamente una normativa que impida la presencia de agentes de inmigración en las prisiones de la metrópolis.

Estas acciones estatales y locales surgen como respuesta directa a la intensificación de las operaciones de la administración Trump contra las llamadas ciudades "santuario", las cuales han limitado su cooperación con los servicios federales en defensa de su autonomía y la seguridad de sus habitantes.