Así será el clima de Minnesota hasta el Mundial: ¿Qué dijo James Rodríguez sobre el frío?

Este 6 de febrero, James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, firmando un contrato por seis meses que le servirán al volante para llegar de gran manera a la Copa del Mundo de 2026, justamente en suelo norteamericano.

Minnesota United juega como local en Saint Paul, estado de Minnesota, una de las ciudades más frías de Estados Unidos y principalmente para estas fechas, cuando todavía no ha terminado el invierno. Ante esto, se recordó los problemas de James en el pasado con el clima.

Cuando el capitán de la Selección Colombia estaba en el Bayern Múnich, uno de los mejores momentos de su carrera, optó por no renovar, alegando situaciones muy personales. Volvió a Madrid y en una entrevista con Daniel Habif, resaltó que el frío fue uno de los motivos detrás de su cuestionada decisión.

Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: 'qué estoy haciendo aquí con este frío'.

¿Cómo será el clima en Saint Paul antes del Mundial?

De aquí al inicio del Mundial de 2026, el clima en Saint Paul pasará por una transición clara del invierno hacia la primavera y el comienzo del verano. Febrero y marzo todavía estarán marcados por temperaturas bajas, posibles nevadas y jornadas frías, propias del tramo final del invierno en Minnesota. Sin embargo, a partir de abril el frío empieza a ceder gradualmente, con días más templados, aunque aún con variabilidad y cambios bruscos típicos de la estación.

Para mayo y comienzos de junio, cuando ya el Mundial estará próximo a comenzar, Saint Paul suele presentar un clima mucho más amable, con temperaturas moderadas, menos riesgo de heladas y un aumento de las lluvias propias de la primavera.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre el frío de Minnesota?

En la rueda de prensa de presentación, James Rodríguez habló sobre este tema, dejando claro que el clima de su nuevo día a día no será ningún problema para que pueda desempeñarse de la mejor manera y en el máximo nivel.