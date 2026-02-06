Hallaron los cuerpos de los mineros tras explosión en mina de Guachetá: ya uno fue recuperado

La tragedia minera ocurrida en el municipio de Guachetá, Cundinamarca, dejó un nuevo y doloroso balance.

Tras varias horas de labores de rescate, las autoridades confirmaron el avistamiento de los cuerpos sin vida de dos mineros que habían quedado atrapados luego de una explosión al interior de la mina Mata Siete.

Hallaron los cuerpos de dos mineros que quedaron atrapados en Guachetá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que, luego de las labores adelantadas por los organismos de socorro y los equipos de salvamento minero, se logró recuperar a dos de los seis mineros que permanecían atrapados:

Después de las labores de rescate tras el accidente ocurrido en la mina Mata Siete del municipio de Guachetá, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos de los seis mineros atrapados.

De acuerdo con la información oficial, la explosión se originó por la acumulación de gases, especialmente metano, lo que provocó la emergencia al interior de la mina.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Guachetá, las autoridades informaron que las labores continúan y que al final de la tarde se entregará un nuevo reporte sobre el avance de la operación.

Bomberos de Cundinamarca confirmaron el hallazgo y dieron detalles

Por su parte, el capitán de Bomberos de Cundinamarca explicó que, inicialmente, el grupo de salvamento minero había logrado avistar dos cuerpos, pero aún no se había concretado su recuperación.

Sin embargo, minutos después se confirmó que uno de ellos ya fue extraído, mientras que el segundo se encuentra en proceso de recuperación.

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible, anunció que mantendrá presencia permanente en la zona para brindar acompañamiento institucional y apoyo psicosocial a las familias de los mineros fallecidos.