Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales con esta conmovedora foto

En Colombia se continúa sintiendo un profundo luto por la inesperada muerte de Yeison Jiménez, de su piloto Fernando Torres y sus compañeros Jefferson Osorio, Waisman Mora, Óscar Marín y Juan Manuel Rodríguez.

El cantante tuvo un concierto el 9 de enero de 2026 en Málaga, Santander, y en la noche del 10 de enero tenía otro programado en Marinilla, Antioquia.

Fue así como llegó ese día al Aeropuerto de Paipa sobre las 3:50 de la tarde, abordó su avioneta y el despegue se realizó sobre las 4:09 de la tarde con rumbo hacia Medellín.

Sin embargo, tan solo tres minutos después de que inició el viaje, la aeronave se desplomó, cayó en la vereda Romita, en Boyacá, y se incineró de inmediato.

Tras ese trágico accidente aéreo, la velación de Yeison Jiménez se realizó en la funeraria Jardines del Recuerdo, en la Autopista Norte de Bogotá y, posteriormente, el 14 de enero, sus fanáticos, familiares, amigos y colegas más cercanos le realizaron una despedida pública en el Movistar Arena.

Además, las cenizas del ‘aventurero’ también fueron trasladadas a su natal Manzanares para que sus seguidores de ese municipio le dieran el último adiós y, unos días después, exactamente el 31 de enero, se le realizó un concierto homenaje en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

En cada una de esas despedidas ha estado presente Sonia Restrepo, la compañera incondicional y el amor de la vida de Yeison Jiménez.

Ella estuvo junto al artista de música popular durante más de 10 años y no solo fue su inspiración, sino que también la mamá de sus tres hijos.

Sonia Restrepo siempre se ha caracterizado por estar alejada de los medios de comunicación y las redes sociales para vivir su día a día en privado.

Sin embargo, en las últimas horas, reapareció en sus redes sociales con una emotiva foto. ¿Cuál fue?

Esta fue la foto con la que reapareció Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tras la muerte del artista

Antes del accidente aéreo, Sonia Restrepo, en su cuenta oficial de Instagram, tenía de perfil una foto en solitario.

En esta se le veía en un concierto y luciendo un sombrero de los que acostumbran a utilizar los cantantes y los fanáticos de la última popular.

Sin embargo, tras el concierto homenaje en El Campín, Sonia Restrepo reemplazó su foto de perfil por una en la que aparece abrazando con mucho cariño a Yeison Jiménez, el amor de su vida.

¿Cuál fue el último mensaje de Yeison Jiménez en sus redes sociales?

El mismo 10 de enero, en horas de la mañana, Yeison Jiménez publicó un video de uno de sus últimos conciertos e hizo la siguiente reflexión.