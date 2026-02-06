CANAL RCN
Economía

Empleados en Colombia podrán acceder a dinero extra, si la empresa no cumplió con este requisito

Los empleados en el país podrán acceder a una indemnización robusta si la empresa incumple con este requisio.

Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
02:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Existe una creencia peligrosa y errónea en el mundo empresarial: que el periodo de prueba es un tiempo de "pre-empleo" donde las obligaciones legales son más flexibles.

No obstante, la normativa laboral vigente y la jurisprudencia reciente son claras: el periodo de prueba es un contrato de trabajo con todas las de la ley. Si un empleador omite el pago del salario completo, la afiliación a riesgos laborales (ARL) o los aportes a seguridad social, se expone a sanciones que superan con creces el costo de una contratación formal.

Trabajadores afrontarían dura pena de cárcel por retirar sus cesantías de manera ilegal
RELACIONADO

Trabajadores afrontarían dura pena de cárcel por retirar sus cesantías de manera ilegal

Uno de los abusos más comunes es el pago de salarios inferiores al pactado (o al mínimo legal) bajo el pretexto de que el trabajador "está aprendiendo". La ley establece que el trabajador en prueba tiene derecho a percibir el 100% del salario acordado y a todas las prestaciones sociales desde el minuto uno.

Si la empresa no cumple con esto, el trabajador no solo puede exigir el retroactivo de lo dejado de percibir, sino que, en caso de despido, la justicia puede calificar la terminación como inexistente o nula, activando indemnizaciones por falta de pago que crecen día a día (la famosa "sanción moratoria").

Indemnización: El "dinerito extra" por mala fe

Cuando el empleador decide dar por terminado el contrato alegando que el trabajador no superó la prueba, pero se demuestra que no lo tenía afiliado a salud o pensiones, se configura una presunción de mala fe.

  • Indemnización por despido injusto: Al no haber cumplido con los requisitos legales de formalización, el periodo de prueba se considera inválido.
  • Sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo: Un día de salario por cada día de retraso en el pago de salarios y prestaciones al momento del retiro.
  • Indemnización por falta de aportes: Compensación por la desprotección del sistema de seguridad social.

El periodo de prueba no es una licencia para la informalidad. Es una etapa de evaluación técnica, no de ahorro de costos operativos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

IMPORTANTE cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 6 de febrero de 2026: así se cotizó

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 6 de febrero de 2026

Tasa de interés

El Banco de la República advierte que la inflación podría llevar a nuevo aumento de la tasa de interés

Otras Noticias

James Rodríguez

Así será el clima de Minnesota hasta el Mundial: ¿Qué dijo James Rodríguez sobre el frío?

James Rodríguez llegó a uno de los estados más fríos de Estados Unidos y en su presentación recordaron sus declaraciones sobre sus problemas con el frío.

Lluvias En Colombia

Crudas imágenes de la devastación por inundaciones en Tierralta, Córdoba: damnificados exigen ayuda al gobierno

Las precipitaciones afectan múltiples municipios del departamento, con 8.000 hectáreas de cultivos perdidas y 36 albergues temporales habilitados.

Conciertos

Conectando Corazones 2026 llega a Medellín y Bogotá con un mensaje de fe y esperanza

Andrés Escobar

Él era Santiago Gallón Henao, hombre asesinado en México vinculado al crimen de Andrés Escobar

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia