CANAL RCN
Colombia Video

Entregan a los 13 técnicos de una compañía energética secuestrados en zona rural de Suárez, Cauca

Los operarios permanecieron más de 48 horas retenidos en resguardo indígena antes de ser entregados a organismos humanitarios internacionales.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
07:01 a. m.
Trece técnicos de una compañía energética fueron liberados tras permanecer secuestrados durante más de 48 horas en la zona rural de Suárez, departamento del Cauca.

Liberados los 13 técnicos de la CEO secuestrados en Suárez, Cauca
Los trabajadores habían sido retenidos el pasado martes mientras realizaban labores operativas en la región.

Los operarios fueron mantenidos en un resguardo indígena hasta que, en las últimas horas, fueron entregados a organismos humanitarios que facilitaron su retorno seguro a sus hogares.

Secuestro de operarios en Cauca no es un hecho aislado

De acuerdo con Juan Alberto López, director de la Compañía Energética de Urabá (CEU), esta situación no representa un caso aislado en la región:

"En el último año se han presentado nueve situaciones similares donde se han presentado retenciones de personal, adicionalmente nos han hurtado 27 vehículos.

La compañía manifestó su rechazo categórico a este tipo de acciones que afectan directamente la operatividad del servicio energético. "Desde CEU rechazamos este tipo de actos los cuales ponen en riesgo la prestación del servicio.

En Cauca se agudiza el tema de las retenciones de trabajadores

El departamento del Cauca ha sido escenario recurrente de retenciones de trabajadores del sector energético y de infraestructura, en medio de tensiones territoriales y sociales que afectan la zona.

Las nueve retenciones registradas en el último año evidencian un patrón de vulnerabilidad para los operarios que deben desplazarse a áreas rurales.

El hurto de 27 vehículos en el mismo período agrava la situación de inseguridad operativa que enfrentan las empresas de servicios públicos en la región.

Estos incidentes no solo generan pérdidas económicas, sino que comprometen la continuidad del suministro eléctrico para las comunidades.

Se conoció, además, que la liberación de los 13 técnicos se logró mediante la intervención de organismos humanitarios.

