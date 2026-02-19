Denuncian orden de Galán para desalojar refugio de animales en Bogotá: 110 especies quedarían en la calle

La senadora Esmeralda Hernández lanzó una grave denuncia sobre la administración del alcalde Galán. En esta ocasión, un refugio de animales maltratados en Bogotá, que lleva dos décadas funcionando, enfrenta un desalojo arbitrario que pondría en peligro la vida de más de 110 animales.

Según Hernández, la orden carece de respaldo judicial y establece como fecha límite el 10 de marzo, dejando a los animales literalmente a la deriva.

Denuncian orden de Galán para desalojar refugio de animales en Bogotá

“¡Atentos a esta denuncia! Galán ha ordenado el desalojo de un santuario de animales sin que medie orden judicial. Si esto se concreta, más de 110 animales entre cobayas, gallos rescatados de peleas, patos, gansos y conejos quedarían en la calle”, afirmó la senadora.

Ella cuestionó las prioridades del alcalde:

¿Por qué mejor no ataca la inseguridad y las basuras que invaden el espacio público? Deje de perseguir proyectos comunitarios. ¡No le vamos a permitir dejar a los animales en la calle!

La senadora resaltó que este santuario, ubicado en el primer y más importante ecobarrio de la ciudad, es un proyecto comunitario y ambiental que ha trabajado durante 20 años educando sobre bienestar animal y tenencia responsable.

Los animales del refugio cumplen un papel emocional y educativo, formando parte de talleres en colegios, universidades y jardines infantiles, además de generar conciencia ambiental en la comunidad.

¿Cuál es el refugio y qué pasaría con los animales si se da el desalojo?

Miembros del refugio explicaron que la granja forma parte del gran proyecto del Ecobarrio La Esmeralda, el cual maneja siete ejes ambientales, incluyendo el cuidado de animales.

Estos animales son de apoyo emocional para la comunidad. Estamos buscando concertar con el IDRD para hacer mejoras y que no cierren el proyecto, que se ha convertido en un ejemplo nacional.

La senadora insistió:

El peligro en el espacio público no son los proyectos ambientales ni comunitarios; el verdadero peligro es la inseguridad, la violencia y las basuras desbordadas. Preocúpese por recuperar el espacio público de los problemas que realmente afectan a la ciudad y más bien ayude a estos proyectos que buscan reivindicarlo para todos.

Ahora, de ejecutarse la orden, el cierre del santuario dejaría a los animales sin refugio y a la deriva, y pondría en riesgo décadas de educación, rescate y bienestar animal que el proyecto ha desarrollado en el corazón de Bogotá.