Ordenan arresto a interventor de la Nueva EPS por incumplir tutela de paciente de 92 años

El Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín ordenó arresto de 48 horas al interventor de la Nueva EPS, Luis Oscar Galves Mateus, por incumplir un fallo de tutela que ordenaba atención médica urgente a una paciente de 92 años con graves problemas cardíacos.

La decisión se produjo tras constatar que la entidad no dio cumplimiento a la orden judicial emitida el pasado 23 de enero de 2026, en la que se ordenaba la remisión inmediata a un centro especializado en electrofisiología para realizar el procedimiento de explante y reemplazo de marcapasos bicameral.

Despacho declaró desacato contra Nueva EPS

Pese a múltiples requerimientos, la Nueva EPS no ejecutó la orden ni justificó su inacción, lo que llevó al despacho a declarar el desacato.

En el expediente se señala que la paciente permanece hospitalizada en cuidados intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, sin que se haya efectuado el procedimiento ordenado, situación que representa un riesgo vital inminente.

La agente oficiosa y cuidadora de la afectada denunció que la falta de cumplimiento ha deteriorado progresivamente la salud de su madre, quien presenta episodios de hipotensión, dolor torácico y compromiso hemodinámico.

Falta grave contra los derechos fundamentales

El juzgado recordó que el incumplimiento de una tutela constituye una falta grave contra los derechos fundamentales y ordenó la sanción conforme a los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

Además, advirtió que la omisión de la EPS podría derivar en la compulsa de copias a la Fiscalía por posibles delitos de fraude a resolución judicial y omisión de socorro.