Descubren a dos fleteros a punto de ejecutar un robo a un hombre que salía de un banco en Bogotá

Un operativo policial realizado en la localidad de Antonio Nariño, sur de Bogotá, permitió frustrar lo que habría sido un robo a un ciudadano que acababa de salir de una entidad bancaria.

La intervención se dio gracias a la alerta de la comunidad, que reportó movimientos sospechosos de varias personas dentro de un vehículo en el barrio Villa Mayor.

¿Cómo descubrieron a los dos fleteros que iban a robar a un hombre en Bogotá?

Según la Policía Nacional, la acción criminal se estaba gestando cuando ciudadanos del sector notaron la presencia de un vehículo con varias personas en actitud sospechosa. De inmediato, dieron aviso a las autoridades.

En cuestión de minutos, uniformados llegaron al punto señalado y ubicaron el automóvil reportado, activando el procedimiento de verificación.

Al realizar el registro a los ocupantes del vehículo, los uniformados hallaron en su poder un revólver calibre 38 junto con varias municiones, lo que confirmaría la presunta intención de cometer un hurto a un ciudadano en inmediaciones de una entidad financiera.

De acuerdo con la información preliminar, el objetivo sería un “fleteo”, modalidad delictiva en la que víctimas son seguidas tras retirar dinero de bancos para luego ser interceptadas y robadas.

¿Quiénes son los capturados?

Las autoridades confirmaron que los dos hombres detenidos ya habían pagado condenas anteriormente por el delito de hurto, lo que agrava su historial judicial.

Además, se conoció un detalle particular del caso: uno de los implicados conducía un vehículo adaptado para personas con discapacidad, el cual habría sido utilizado presuntamente para movilizarse sin levantar sospechas.

Finalmente, los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, junto con el arma de fuego y la munición incautada. Ahora deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para determinar si estaban organizados para ejecutar el hurto frustrado en la zona.