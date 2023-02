¿Amnistía para miembros de bandas criminales?: Ariel Ávila explicó el proyecto de ley de sometimiento

Temas como la definición de penas y la forma en la que se verificará el proceso se evaluó detenidamente durante los últimos días. El senador Ariel Ávila es el ponente del proyecto de la ley de sometimiento, que según el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se necesita para consolidar la paz total.

Noticias RCN: en el proyecto se hace mención a un "candado para los colados", ¿en qué consiste esta propuesta?

Ariel Ávila: La ley tiene 8 puntos centrales. Uno de esos es que tenemos doble candado para evitar colados. Hay un primer candado y es que una vez la estructura armada criminal de alto impacto firme un acta de sometimiento colectivo, y se comiencen a firmar las actas de sometimiento individual -en esta ley de sujeción a la justicia- se pasa la lista.

Esa lista la recibe el Alto Comisionado para la Paz y básicamente el ejecutivo, es decir, inteligencia de la policía, inteligencia militar y la Dirección Nacional de Inteligencia con el Alto Comisionado hacen una revisión, un primer filtro y pueden excluir personas. luego viene un segundo candado que es la Fiscalía y en ese escenario la Fiscalía también puede excluir personas

Noticias RCN: ¿en que punto del proceso se llegar al acuerdo de una ubicación temporal de quienes se acojan a la ley?

A.A.: La zona de ubicación temporal están contempladas en la ley de orden público que se aprobó el año pasado y que es un mecanismo de dejación de armas al final del proceso, cuando ya se está firmando y se agota, y es para que la gente entregue las armas y se acabó. Pero es posible que no se utilice ese mecanismo, esa figura está y es posible que se utilice o no, pero eso ya se utilizó con el caso de las antiguas FARC y salió bastante bien.

Aquí serán igual, serán pequeños territorios custodiados por la fuerza pública, en zonas apartadas vuelvo y repito, la única forma de dejación de armas no es esa.

Noticias RCN: ¿se nombrarían más jueces o se seleccionarían algunos de esta rama para los procesos y de cuánto serían las condenas?

A.A.: Aquí lo que estamos diciendo y esto es muy claro. No hay nuevos jueces, no hay nuevo procedimiento y no hay tribunales nuevos, lo que hay es justicia ordinaria. Lo que hay es una sustitución de la pena si se ayudan al desmantelamiento de organizaciones criminales, a la verdad, a la garantía de la no repetición y a la restauración.

Una pena en cárcel que va de 6 a 8 años y una pena de justicia restaurativa que en su momento son los jueces y la fiscal.

Noticias RCN: ¿en esta ley hay algún cambio o modificación para el caso de la extradición?

A.A.: En esta ley no se toca el tema de extradición, no se toca el acuerdo que tiene firmado Colombia con el Gobierno de los Estados Unidos. Cuando se llega a tratar ese tema, será un tratamiento entre ejecutivos entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Joe Biden, como fue en la época en la negociación de paz con las antiguas FARC, entre el presidente Barack Obama y el presidente Juan Manuel Santos se dio la discusión, pero aquí no se toca el tratado de extradición.

