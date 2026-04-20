¿Qué pasó con el impresionante socavón en La Gaitana? Dieron importante anuncio

El pasado 7 de marzo, se reportó la formación de un socavón gigante en la calle 139 con carrera 126A, barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. En video quedó el momento en el que el cráter surgió.

Los carros y buses estaban transitando, sin esperar que el suelo colapsara y quedara un profundo hueco. La movilidad para los vecinos de La Gaitana y Tibabuyes resultó gravemente afectada.

Socavón fue arreglado en menos de 60 días

Cabe mencionar que el hecho ocurrió en una vía ampliamente transitada, siendo la principal del barrio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la fractura fue de 12 pulgadas y con filtraciones de agua.

Como resultado, cerca de 30 metros cuadrados de pavimento se hundieron, generando un enorme cráter. Además, las autoridades advierten que existía riesgo de que el colapso se expandiera hacia ambos sentidos de la vía.

Pues bien, la buena noticia llegó en la noche del 18 de abril. En poco más de un mes, las autoridades pudieron restaurar la vía. Además, revelaron qué causó este inesperado suceso.

¿Cuál fue la causa del colapso?

Con base en lo mencionado por el alcalde Carlos Fernando Galán, una tubería de más de 25 años colapsó por la presión del agua de las lluvias y, sumándole el peso que recibía a diario por el tráfico, el asfalto terminó fallando y cediendo.

En ese orden de ideas, cambiaron los 18 kilómetros de tubería, junto con el refuerzo del sistema subterráneo y la correspondiente reconstrucción de la vía. Además, el Acueducto está revisando los 3.6 kilómetros de red subterránea en aras de evitar otros colapsos de este tipo.

Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), destacó que la restauración se dio en tiempo récord.