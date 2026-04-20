CANAL RCN
Colombia

¿Qué pasó con el impresionante socavón en La Gaitana? Dieron importante anuncio

La afectación se presentó a plena luz del día. El cráter fue profundo e impidió el tránsito de los carros por esta vía principal.

Socavón en Bogotá.
Socavón en Bogotá. Foto: IDU.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 20 de 2026
12:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 7 de marzo, se reportó la formación de un socavón gigante en la calle 139 con carrera 126A, barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. En video quedó el momento en el que el cráter surgió.

VIDEO | Gigantesco hueco tiene en riesgo a conductores en Bogotá: denuncian accidentes y alcantarilla colapsada
RELACIONADO

VIDEO | Gigantesco hueco tiene en riesgo a conductores en Bogotá: denuncian accidentes y alcantarilla colapsada

Los carros y buses estaban transitando, sin esperar que el suelo colapsara y quedara un profundo hueco. La movilidad para los vecinos de La Gaitana y Tibabuyes resultó gravemente afectada.

Socavón fue arreglado en menos de 60 días

Cabe mencionar que el hecho ocurrió en una vía ampliamente transitada, siendo la principal del barrio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la fractura fue de 12 pulgadas y con filtraciones de agua.

Como resultado, cerca de 30 metros cuadrados de pavimento se hundieron, generando un enorme cráter. Además, las autoridades advierten que existía riesgo de que el colapso se expandiera hacia ambos sentidos de la vía.

Pues bien, la buena noticia llegó en la noche del 18 de abril. En poco más de un mes, las autoridades pudieron restaurar la vía. Además, revelaron qué causó este inesperado suceso.

¿Cuál fue la causa del colapso?

Con base en lo mencionado por el alcalde Carlos Fernando Galán, una tubería de más de 25 años colapsó por la presión del agua de las lluvias y, sumándole el peso que recibía a diario por el tráfico, el asfalto terminó fallando y cediendo.

¿Cuánto tiempo tardarán en arreglar el enorme socavón que colapsó una calle en Suba?: esto revelaron
RELACIONADO

¿Cuánto tiempo tardarán en arreglar el enorme socavón que colapsó una calle en Suba?: esto revelaron

En ese orden de ideas, cambiaron los 18 kilómetros de tubería, junto con el refuerzo del sistema subterráneo y la correspondiente reconstrucción de la vía. Además, el Acueducto está revisando los 3.6 kilómetros de red subterránea en aras de evitar otros colapsos de este tipo.

Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), destacó que la restauración se dio en tiempo récord.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Se detectaron nuevos temblores en Colombia hoy 20 de abril de 2026! Atento

Antioquia

Sicario del Clan del Golfo estaría detrás del ataque que dejó dos muertos en Yarumal

Aeropuerto El Dorado

¿En algún momento hubo riesgo durante el incidente de dos aviones en El Dorado?

Otras Noticias

Fondo Nacional del Ahorro

Fondo Nacional del Ahorro dará ayuda del 100% a colombianos que van a comprar vivienda a partir de este mes

La entidad dio a conocer la fecha límite en la que se podrá realizar este trámite clave.

Astrología

Mhoni Vidente hizo alarmante predicción sobre la condena de Nicolás Maduro: ¿cuál fue?

En las dos audiencias a las que ha asistido, Nicolás Maduro se ha declarado inocente.

Luis Díaz

Luis Díaz no se conforma con la Bundesliga: ¿cuándo es el reto inmediato del guajiro con Bayern?

Texas

Triatleta fue hallada sin vida en el agua tras desaparecer durante un Ironman en Texas

Ministerio de Salud

Prótesis para la disfunción eréctil: a quién se le recomienda y los riesgos que nadie cuenta