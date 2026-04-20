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Sicario del Clan del Golfo estaría detrás del ataque que dejó dos muertos en Yarumal

Dos personas murieron y seis más resultaron heridas en una balacera registrada en zona urbana de Yarumal, Antioquia.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
11:53 a. m.
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Un grave hecho de violencia se registró en la noche del domingo 19 de abril en zona urbana del municipio de Yarumal, Antioquia.

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Los hechos ocurrieron sobre las 7:33 de la noche, cuando un hombre armado disparó contra un grupo de personas que se encontraban al interior de un establecimiento de comercio en el sector de La 70.

¿Qué se sabe de las víctimas del ataque?

Dos personas, identificadas como Joan Mariano Euse Londoño y Diego Edinson Velásquez fueron asesinadas.

Además, se registraron seis heridos, identificados como Yoni Mauricio Mazo Zapata, Verónica Yulieth Muñoz Rodríguez, Robinson Arley Preciado Rúa, Manuela Muñoz Vélez, José Luis Cárdenas Velásquez y Juan David Palacio Betancur.

De acuerdo con las autoridades, el hecho habría sido perpetrado por alias Davinson, presunto sicario de la subestructura Julio Cesar Vargas del Clan del Golfo.

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La hipótesis que se maneja es que se debería a un ajuste de cuentas entre bandas criminales.

Autoridades buscan al presunto responsable

Tras lo sucedido, la Policía desplegó un operativo especial en la zona para ubicar y capturar al presunto responsable de este hecho, así como adelantar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

Finalmente, las autoridades pidieron a la ciudadanía aportar cualquier información que pueda ayudar a identificar a quienes estarían detrás del crimen.

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