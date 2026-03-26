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VIDEO | Gigantesco hueco tiene en riesgo a conductores en Bogotá: denuncian accidentes y alcantarilla colapsada

La comunidad de Palenque alerta que el daño se vuelve invisible con la lluvia y advierte que la situación ya ha provocado siniestros.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
09:04 a. m.
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Una grave denuncia ciudadana se conoce desde la localidad de Kennedy, en Bogotá, donde residentes del barrio Palenque advierten sobre el deterioro crítico de una vía principal.

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Se trata de un corredor clave por su actividad comercial y por donde también circula el SITP.

Gigantesco hueco tiene en riesgo a conductores en Kennedy, Bogotá

El problema se ubica exactamente en la carrera 42 con calle 78 sur, donde un hundimiento en la vía ha generado un hueco de gran tamaño en plena esquina, afectando la movilidad y poniendo en peligro a conductores y peatones.

La situación, según denuncian los habitantes, es cada vez más crítica, especialmente cuando llueve, ya que el agua cubre completamente el daño y lo vuelve prácticamente invisible.

Armando Vergara, líder de seguridad del sector, fue enfático en advertir sobre el riesgo que esto representa.

Totalmente, hasta para las motos ya ha habido accidentes de motociclistas, porque cuando se inunda esto no hay paso por ningún lado.

Alcantarilla colapsada empeora el estado de la vía en donde está el gigantesco hueco

A este problema se suma otro factor que agrava la emergencia: una alcantarilla completamente tapada en el mismo punto.

La comunidad asegura que, en medio de las lluvias, la alcantarilla no se logra ver, convirtiéndose en una trampa para quienes pasan por el lugar.

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Y no se ve la alcantarilla… en esta época de lluvia eso es mortal para un motociclista.

Los residentes del sector señalan que han elevado en repetidas ocasiones solicitudes a las entidades correspondientes para que intervengan la vía y solucionen el problema, pero aseguran que no han recibido respuesta.

Ya eso se le ha hecho repetidamente la sugerencia a las entidades que por favor nos tapen esto y nos arreglen la alcantarilla, porque esto está, entre más días, inundando más.

De momento, la comunidad insiste en que la intervención debe ser urgente, antes de que se registre un accidente de mayor gravedad en este punto crítico de la ciudad.

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