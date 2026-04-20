Fondo Nacional del Ahorro dará ayuda del 100% a colombianos que van a comprar vivienda a partir de este mes

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) confirmó que, a partir de julio de 2026, pondrá en marcha de manera masiva su nueva línea de crédito que permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda. Esta medida elimina de raíz la barrera de la cuota inicial, el obstáculo histórico que ha impedido a millones de familias pasar del arriendo a la propiedad privada.

La iniciativa, busca dinamizar la economía nacional y responder al déficit habitacional. Bajo esta modalidad, el FNA se convierte en la única institución financiera del país en cubrir la totalidad del costo del inmueble, permitiendo que la disciplina de ahorro sea el principal aval para los solicitantes.

¿Quiénes pueden aplicar a esto?

El programa está diseñado específicamente para la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con un tope de valor que oscila entre los $260 y $270 millones de pesos. Entre los puntos clave de esta política destacan:

Sin cuota inicial: Los beneficiarios ya no necesitarán ahorrar el tradicional 10% o 30% del valor del inmueble para el cierre financiero.

Tasas preferenciales: Se mantendrán tasas competitivas, especialmente para hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Primera vivienda: El beneficio aplica exclusivamente para la compra de la primera y única vivienda del afiliado, ya sea nueva o usada.

Plazos extendidos: La financiación se otorgará en pesos, con tasa fija y plazos de hasta 20 años.

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Para aplicar a esta financiación total a partir de julio, los ciudadanos deben estar vinculados al Fondo mediante dos caminos: el traslado de cesantías o el Ahorro Voluntario Contractual.

Este último es ideal para trabajadores independientes o informales, quienes pueden abrir su cuenta con aportes mínimos y, tras alcanzar un ahorro base (estimado en 1.2 SMMLV), quedan habilitados para radicar su solicitud.

Para el cierre de 2026, el FNA proyecta el desembolso de aproximadamente $2.2 billones de pesos en créditos, con la meta de beneficiar a más de 20,000 familias colombianas. Expertos del sector aseguran que esta medida no solo facilitará el acceso a techo propio, sino que también impulsará la construcción, uno de los motores más importantes del empleo en el país.