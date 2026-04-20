Lo que debía ser una prueba de resistencia y alto rendimiento terminó en tragedia.

El Ironman de Texas, una de las competencias más exigentes del mundo, quedó marcado por la muerte de una de sus participantes en medio del desarrollo del evento.

Triatleta fue hallada sin vida en el agua tras desaparecer durante un Ironman en Texas

Mara Flavia Araujo, triatleta e influencer brasileña de 38 años, falleció mientras competía en la etapa de natación del Ironman realizado en The Woodlands, Texas.

La alarma se encendió cuando la organización detectó que una participante no había completado el recorrido acuático, de aproximadamente 3,86 kilómetros.

De inmediato, equipos de rescate iniciaron la búsqueda en el lago Woodlands, concentrándose en la zona cercana a una boya del circuito, donde había sido vista por última vez. Tras varios minutos de incertidumbre, la deportista fue localizada y sacada del agua, pero pese a la rápida intervención, no fue posible salvarle la vida.

La organización del evento confirmó el fallecimiento a través de un comunicado:

Estamos tristes por confirmar la muerte de una participante en la prueba durante la parte de natación en el triatlón Ironman Texas de hoy. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Agradecimiento a los servicios de emergencia por su rápida intervención.

Según información entregada por familiares y amigos a medios locales, Araujo se encontraba enferma y presentaba un cuadro de gripa al momento de la competencia. A pesar de ello, decidió participar en la exigente prueba.

¿Quién era la triatleta que murió durante el Ironman en Texas?

La atleta, oriunda de São Paulo, llevaba más de una década dedicada al triatlón. Durante su trayectoria compitió en múltiples eventos de alto nivel, incluyendo distintas ediciones del Ironman y clasificaciones al circuito mundial 70.3.

El Ironman de Texas es considerado uno de los desafíos más extremos del deporte: incluye 3,86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie, con un límite de 17 horas para completarlo. Su circuito, rápido y plano, convoca a deportistas de élite de todo el mundo.

No obstante, la muerte de Araujo deja en evidencia los riesgos de estas competencias de alta exigencia física y enluta a la comunidad deportiva, que hoy lamenta la pérdida de una atleta con amplia trayectoria.