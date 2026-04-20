¡Se detectaron nuevos temblores en Colombia hoy 20 de abril de 2026! Atento
Descubra cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros.
Noticias RCN
12:46 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado al menos seis temblores en varias zonas del país.
De acuerdo con la entidad, las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 2.9. ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 20 de abril de 2026
- 12:52 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 93 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 93 de Nuquí (Chocó) y a 115 de Bahía Solano (Chocó).
Estos han sido los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 20 de abril de 2026
- 1:52 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 2 de Los Santos (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).
- 2:50 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 3:46 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 91 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 93 de Francisco Pizarro (Nariño) y a 106 de San Andrés De Tumaco (Nariño).
- 3:59 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).
- 6:56 a.m.
Epicentro: Frontino, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 10 de Uramita (Antioquia) y a 19 de Cañasgordas (Antioquia).