CANAL RCN
Colombia

¡Se detectaron nuevos temblores en Colombia hoy 20 de abril de 2026! Atento

Descubra cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
12:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado al menos seis temblores en varias zonas del país.

De acuerdo con la entidad, las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 2.9. ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 20 de abril de 2026

  • 12:52 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 93 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 93 de Nuquí (Chocó) y a 115 de Bahía Solano (Chocó).

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 19 de abril de 2026! Este es el reporte
RELACIONADO

Estos han sido los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 20 de abril de 2026

  • 1:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 2 de Los Santos (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).

  • 2:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 3:46 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 91 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 93 de Francisco Pizarro (Nariño) y a 106 de San Andrés De Tumaco (Nariño).

  • 3:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

Atento: ¡tembló fuerte en Colombia hoy 18 de abril de 2026!
RELACIONADO

  • 6:56 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 10 de Uramita (Antioquia) y a 19 de Cañasgordas (Antioquia).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

