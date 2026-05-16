Coordinador de la campaña de Abelardo en el Meta fue asesinado en medio de dos ataque armados

En el departamento del Meta se registró una escalada de violencia política tras el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, y de su asesor Eder Fabián Cardona López.

A este hecho se suma otro ataque armado ocurrido casi al mismo tiempo contra Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de ese municipio.

La situación fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre la gravedad de los hechos registrados en las últimas horas en Cubarral.

Asesinan a coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella

Rogers Mauricio Devia Escobar fue exalcalde de Cubarral y además coordinador del equipo político en el Meta de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, según confirmó el gerente nacional de regiones de esa campaña.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, Devia Escobar se movilizaba en motocicleta junto a su asesor Eder Fabián Cardona López por una zona rural del municipio cuando hombres armados les dispararon.

Ambos murieron en el ataque.

Ex candidato a la Alcaldía de Cubarral fue víctima de un atentado

La Defensoría del Pueblo reveló que, además de los asesinatos, también se registró un ataque armado contra Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral.

Hasta el momento no se han conocido mayores detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias exactas del atentado, pero lo que se sabe es que salió ileso de una ráfaga de disparos.

¿Qué dijeron las autoridades por la violencia política registrada en Cubarral, Meta?

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó públicamente el crimen y anunció medidas urgentes para intentar esclarecer lo ocurrido y evitar nuevos hechos violentos.

La mandataria informó que se convocó un consejo extraordinario de seguridad y explicó que ya se adelantan operativos especiales en la zona.

Ya se implementan acciones especiales como plan candado, despliegue de uniformados y fortalecimiento de las operaciones en toda la zona para esclarecer rápidamente lo sucedido y dar con los responsables. El Meta no va a retroceder frente a la violencia y seguiremos actuando con toda la capacidad institucional para proteger a nuestras comunidades.

Asimismo, desde la Gobernación del Meta anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del doble homicidio y de los ataques armados registrados en Cubarral.