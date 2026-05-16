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Video | Sujeto fue visto consumiendo sustancias psicoactivas en Transmilenio: esta es la millonaria multa que pagaría

El hecho quedó denunciado en redes sociales luego de que pasajeros aseguraran que el sujeto consumió durante un largo trayecto en una ruta del SITP.

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Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
07:37 a. m.
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A través de redes sociales se conoció la denuncia de pasajeros que aseguraron haber visto a un hombre consumiendo sustancias psicoactivas dentro de un bus del SITP.

Según la información divulgada, el hecho ocurrió en la mañana del 14 de mayo durante un recorrido largo.

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Hombre fue visto consumiendo sustancias psicoactivas en Transmilenio

De acuerdo con la denuncia conocida públicamente, un sujeto habría consumido una sustancia psicoactiva durante el trayecto de una ruta del SITP.

Aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre una posible intervención de las autoridades o una identificación del hombre, usuarios cuestionaron que este tipo de conductas sigan ocurriendo dentro del sistema de transporte.

Los pasajeros señalaron especialmente la preocupación que generó el hecho por la presencia de menores de edad dentro del bus a esa hora de la mañana.

¿Qué dice el Código de Policía sobre consumir sustancias en Transmilenio?

La situación está contemplada dentro del Código Nacional de Policía y Convivencia, expedido mediante la Ley 1801 de 2016, que regula los comportamientos dentro de los sistemas de transporte público colectivo e individual.

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El artículo 146 establece varios comportamientos contrarios a la convivencia dentro de buses, estaciones y portales de Transmilenio y SITP.

Entre ellos aparece el consumo de alimentos, bebidas, derivados del tabaco o sustancias prohibidas dentro de buses o infraestructura del sistema. Esta conducta puede derivar en una multa tipo 1.

¿De cuánto podría ser la multa?

Las sanciones tipo 1 equivalen a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, el Código de Policía establece que algunas de estas multas pueden reducirse en un 50% si la persona asiste a cursos pedagógicos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

Las autoridades también recuerdan que existen sanciones más altas para quienes alteren el funcionamiento del sistema, irrespeten a funcionarios, pongan en riesgo la seguridad de pasajeros o generen actos que afecten gravemente la convivencia dentro del transporte público.

¿Qué otros comportamientos están prohibidos en el sistema?

El Código Nacional de Policía también sanciona otras conductas frecuentes dentro de Transmilenio y el SITP, como colarse, bloquear puertas, ingresar por lugares no autorizados, agredir pasajeros, generar disturbios o transportar elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

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Las multas pueden ir desde sanciones económicas menores hasta comparendos tipo 4, equivalentes a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la conducta.

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