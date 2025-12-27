Asesinan a líder indígena Wiwa frente a su familia en zona rural de Riohacha, La Guajira

Un nuevo hecho de violencia sacude a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El líder indígena José Miguel Mojica Conchangui, integrante del pueblo Wiwa, fue asesinado mientras se encontraba con su esposa e hijos en zona rural de Riohacha, en el departamento de La Guajira, según denunciaron las autoridades indígenas y la Defensoría del Pueblo.

El homicidio ocurrió en la vereda La Múcura, donde, de acuerdo con los primeros reportes, hombres armados aún no identificados atacaron al líder comunitario. La gravedad de la situación se incrementó porque el cuerpo de la víctima permaneció en el lugar durante varias horas, hasta que los responsables abandonaron la zona, permitiendo el levantamiento por parte de las autoridades.

La defensora del pueblo, Iris Marín, confirmó que su despacho tenía conocimiento previo de los riesgos que enfrentan estas comunidades y reiteró la alerta sobre la situación de seguridad en la región.

Comunidad Wiwa denuncia abandono y riesgo de desplazamiento

A través de un comunicado, la organización indígena Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrya Tairos rechazó el asesinato y advirtió que este crimen se suma a una serie de hechos violentos que mantienen a la comunidad bajo constante amenaza. Según el pronunciamiento, el pueblo Wiwa lleva años viviendo “bajo el yugo de la violencia”, una situación que, aseguran, es conocida por las instituciones del Estado.

La organización recordó que la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, ya advertía sobre la vulneración de derechos humanos y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el territorio ancestral del resguardo Kogui–Malayo–Arhuaco.

Las comunidades temen que el asesinato del líder indígena sea el inicio de una nueva ola de desplazamientos forzados, producto de la intensificación de la violencia armada. “La naturaleza se enlutece por la pérdida de padres y madres que dejan hijos huérfanos, mujeres y hombres viudos”, señalaron en su comunicado, alertando sobre el impacto social y cultural que dejan estos hechos.

Disputa armada pone en riesgo a 21 municipios

La Defensoría del Pueblo ha advertido que al menos 21 municipios de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira se encuentran en alto riesgo debido a la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Entre las zonas más afectadas se encuentran, en la vertiente norte de la Sierra Nevada, Santa Marta, Riohacha y Dibulla; en la vertiente occidental, municipios como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca y Fundación; y en la vertiente suroriental, Valledupar, Pueblo Bello, San Juan del Cesar y Barrancas, entre otros.

Las autoridades indígenas y organismos de derechos humanos reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para que implemente de manera urgente las medidas de protección contempladas en las alertas tempranas y garantice la seguridad de los líderes sociales e indígenas, quienes continúan siendo blanco de la violencia armada en esta región del país.