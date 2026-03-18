¿Por qué dejaron libre a ‘Stunt’, conocido influencer que había sido arrestado en Antioquia?

Javier Arias Castañeda, más conocido como Stunt en redes sociales, es un influencer que hace pocos días había sido capturado en Antioquia.

Su contenido ha dado de qué hablar, dado que se lucía manejando vehículos costosos, comprando objetos de lujo y teniendo un estilo de vida calificado como ostentoso. Esto terminó despertando la atención de las autoridades para conocer de dónde obtenía los ingresos.

¿Qué encontraron en su casa?

La Policía entonces puso en marcha un allanamiento en su lujosa casa ubicada en la vereda El Totumo, municipio de Necoclí. Aparte de capturarlo, le hallaron dos pistolas, dos escopetas, una carabina, dos mil cartuchos y más de 200 millones de pesos en efectivo.

Partiendo de estos descubrimientos, lo señalaron por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Asimismo, se abrió la sospecha de que podía estar relacionado con otros delitos, teniendo en cuenta su contenido en redes.

Sin embargo, el caso tuvo un giro en las últimas horas. La FM pudo conocer que un juez de control de garantías lo dejó en libertad tras considerar que la tenencia de armas de uso personal no tiene motivación suficiente para enviarlo a la cárcel. Aunque, la investigación seguirá.

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¿Cuál fue la razón para dejarlo libre?

Si bien la Fiscalía pidió la medida de aseguramiento, para la justicia ‘Stunt’ no representa un peligro para la sociedad ni hay riesgo de fuga. Horas después, se pronunció en su cuenta de Instagram.

Por un lado, agradeció a los seguidores que le dieron mensajes de apoyo para que saliera de esa situación en poco tiempo. También aseguró que se encontró con “policías buenos” durante el procedimiento.

“Gracias, Colombia. Su clamor no fue ignorado. Gracias por tanto apoyo en uno de los momentos más difíciles, por cada oración. Hoy celebramos mi libertad y esta victoria no es solo mía, también es de ustedes que siempre creyeron”, expresó.