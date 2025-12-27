Vigilante informal fue asesinado a golpes en el centro de Bucaramanga: brutal ataque quedó en video

Un video que circula ampliamente en redes sociales dejó al descubierto un violento ataque ocurrido en el centro de Bucaramanga, donde un vigilante informal fue agredido en reiteradas ocasiones por varios delincuentes que pretendían cometer un hurto.

El hecho se registró en uno de los sectores con mayor tránsito de ciudadanos, especialmente en esta temporada de fin de año.

Vigilante informal fue asesinado a golpes en el centro de Bucaramanga

De acuerdo con la información conocida, los agresores atacaron de manera reiterada al vigilante informal mientras intentaban llevar a cabo el hurto.

El ataque fue violento y persistente, tal como quedó evidenciado en el video que comenzó a circular en plataformas digitales y redes sociales.

Tras la agresión, el hombre fue auxiliado por la comunidad, que reaccionó ante la gravedad de lo ocurrido y lo trasladó de inmediato a un centro asistencial.

Debido a la severidad de las heridas, el vigilante ingresó a la unidad de cuidados intensivos, donde posteriormente fue asesinado como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.

Operativos en Bucaramanga han dejado la incautación de más de 5 mil armas blancas

Según se informó, en lo corrido de las últimas semanas se han adelantado operativos especiales para reducir hechos violentos y mejorar las condiciones de seguridad en las zonas comerciales más concurridas.

Como resultado de estas acciones, se ha reportado la incautación de miles de armas blancas en el centro de la ciudad. Sobre estos operativos, William Quintero, de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló: