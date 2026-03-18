Comunicaciones entre la torre de control de El Dorado y el helicóptero que se atravesó en la trayectoria de un avión

Se siguen conociendo detalles sobre el incidente registrado la tarde del viernes, 20 de febrero, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, entre un avión de Latam Airlines que cubría la ruta Bogotá – Barranquilla y un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana.

De momento, se sabe que el helicóptero cruzó la pista en la que el avión estaba a punto de despegar. Una maniobra que, por suerte, canceló el piloto de Latam o de lo contrario, su encuentro podría haber sido desastroso, como indicó el coronel Álvaro Alejandro Bello, director de investigación de accidentes:

“No hay espacio para afirmar que, si el avión hubiera despegado, no hubiera habido un conflicto o un caso de un mid-air collision, que es un encuentro de trayectorias de vuelo de dos máquinas”.

Minuto a minuto del incidente:

Noticias RCN tuvo acceso a las conversaciones entre la torre de control, el avión de Latam y el Helicóptero aquella tarde. Hacia las 5:35, la torre de control sur autorizó el despegue del vuelo de Latam:

Torre de control: Lan Colombia cuatro dos siete ocho, pista uno cuatro derecha, el viento cero ocho cero grados, ocho nudos, autorizado despegar uno cuatro derecha”.

Primer oficial: Autorizados a despegar, pista uno cuatro derecha, Lan Colombia cuatro dos siete ocho.

Piloto: Autorizados, pista está libre takeoff, buen vuelo.

Primer oficial: Check, buen vuelo, capi.

La misma torre de control, pasado un minuto, dio su autorización al helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana para que atravesara la pista.

Helicóptero de la Fuerza Aérea: Torre sur, muy buena tarde, helicóptero Fuerza Aérea colombiana cuatro cero dos uno.

Torre de control: Fuerza Aérea cuatro cero dos uno helicóptero, torre El Dorado buen día, mantenga nueve mil quinientos pies, mantenga nueve mil quinientos pies, cruce de trayectoria a la derecha aprobado, notifique Fontibón.

La tripulación de Latam, por suerte, advirtió la presencia del helicóptero.

Piloto: Estamos atentos a ese helicóptero ¿Listo?

Primer oficial: Sí.

Sin embargo, la torre de control se mantuvo en sus instrucciones:

Torre de control: Mantenga nueve mil quinientos pies, cruce de trayectoria a la derecha aprobado, notifique Fontibón.

Helicóptero de la Fuerza Aérea: Nueve mil quinientos aprobado cruce de trayectoria, cuatro cero dos uno.

Por suerte, el piloto de Latam decidió cancelar el despegue. Una maniobra que habría evitado una tragedia en el aeropuerto que más pasajeros recibe al año en Amércia Latina.

Piloto: Este hijuep@$%& ¡Stop!

Primer oficial: Torre, Lan Colombia cuatro dos siete ocho, aborte despegue, pista uno cuatro derecha.

Piloto: Bueno, hijuep@$%&, abortamos porque este huev@$% se nos cruzó.

Primer oficial: Sí.

Piloto volando: Ehhh ¿Está todo normal? ¿Todo en control? ¿Los frenos? ¿Bien?

Primer oficial: Ya. Parking brake. Todo está bien.

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Desconcertada, la tripulación del vuelo de Latam se puso en contacto con la torre de control:

Primer oficial: Torre, Lan Colombia cuatro dos siete ocho, le agradezco ¿Cuál fue el motivo del cruce de la, del helicóptero a nuestra trayectoria de despegue?

Torre de control: Recibido, mantenga esta frecuencia y ya le informo.

Sin embargo, en las grabaciones queda expuesto que la torre nunca les informó sobre el helicóptero en la pista.

Primero oficial: No, yo pensé que se iba a quedar ahí, pero se cruzó.

Piloto: Hijuep@$%&. Cuando yo lo empecé a ver ahí, no paila hijuep@$%& (…) No, mari@$%&, yo lo vi y dije: esto no es nada seguro.

Primer oficial: No, cuando empezó y disque mantenga, yo dije: ay.

Piloto: Sí, yo vi ese helicóptero y dije hijuep@$%&, no puede ser que nos están autorizando y ese man por ahí.

Primer oficial: Se les metió, fue que se les metió.

Minutos más tarde, sobre las 5:45 de la tarde, la torre de control le informó al helicóptero lo ocurrido. Sus comunicaciones coinciden con lo dicho por la Aeronáutica Civil: que el helicóptero cruzó la pista a una alta más baja de la autorizada, tras una larga cadena de errores.

Torre de control: Correcto, adicional Fuerza Aérea cuatro cero dos uno, confirma ¿Usted me está copiando cinco de cinco por el radio?

Helicóptero de la Fuerza Aérea: Al momento le copio cinco de cinco, Fuerza Aérea colombiana cuatro cero dos uno.

Torre de control: Correcto, adicional, le informo… ehhh la instrucción que se le había dado era cruzar la trayectoria manteniendo nueve mil quinientos, usted descendió y cruzó la trayectoria hacia Fontibón, hacia kilo cinco. Un Airbus tres veinte de Latam frustró la salida por ese motivo.

Helicóptero de la Fuerza Aérea: Ehhh… El Dorado Torre, Fuerza Aérea colombiana cuatro cero dos uno, enterado, señor. La comunicación no fue, ehhh… copiada, por eso mantuve entre trayectorias posterior estar vertical, torre de control, para no afectar la trayectoria, señor.

Torre de control: No, pero igual, igual, se acercó mucho hacia laaa, hacia pista y la aeronave estaba en carrera de salida. Notifique Fontibón.

Helicóptero de la Fuerza Aérea: Fontibón notificará el cuatro cero dos uno.