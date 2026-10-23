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Mujer fue asesinada cuando defendió a una vecina que estaba siendo maltratada por su pareja

Vanessa Vera fue a ayudar a su vecina de los maltratos que estaba recibiendo por parte del hombre.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 23 de 2026
08:36 a. m.
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Vanessa Isabel Vera falleció días después de intervenir en una pelea entre vecinos y evitar una tragedia en Bogotá.

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Este homicidio ocurrió en Usaquén, norte de la ciudad, y la víctima, quien tenía 46 años, defendió a una vecina que estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar. La respuesta del hombre fue brutal al atacarla con un cuchillo en el cuello.

Hombre la atacó con cuchillo

Los otros habitantes del edificio escucharon los gritos de la vecina, identificada como Marta, pedía auxilio por la conductora del señalado agresor. Acto seguido, Vera arribó al apartamento junto a otra persona para socorrer a la víctima.

El responsable, un hombre de 31 años y originario de Cartagena y con pasado militar, sacó el cuchillo y atacó a Vera en el cuello. Posteriormente, emprendió la huida junto a la mujer que estaba golpeando y sus dos hijas menores de edad.

Vera fue llevada a un centro médico y estuvo bajo cuidado durante cuatro días. Por la gravedad de las heridas, terminó falleciendo.

Las autoridades informaron que tienen plenamente identificado al señalado homicida, quien además tiene antecedentes judiciales. La familia de la víctima exige que lo capturen cuanto antes y lo envíen a prisión.

Familia pide celeridad en el caso

Felipe Serpa, abogado de la familia, narró que Vera y el agresor forcejearon en el momento que sacó el arma cortopunzante, la cual tenía escondida entre el cinturón y el pantalón.

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“Ojalá te mueras, p***”, este fue uno de los insultos que dijo este hombre cuando escapó del lugar en presencia de los otros vecinos.

La Secretaría de la Mujer se pronunció y rechazó este crimen: “Lamentamos profundamente el asesinato de Vanessa Isabel Vera y rechazamos con firmeza este hecho que enluta a su familia y a la ciudad”.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que den con el paradero del presunto agresor y avancen con celeridad en las investigaciones.

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