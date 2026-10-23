Claudia Bahamón tuvo delicado accidente en MasterChef Celebrity: así quedó su rostro

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, que se emitió en la noche del 23 de octubre de 2026, Claudia Bahamón apareció con la nariz vendada y les explicó a los cocineros lo que le pasó.

La presentadora viajó a Santa Marta para estar presente en el reto de campo y, mientras que disfrutaba de un tiempo de descanso, tuvo un accidente en el que se fracturó la nariz.

Sin embargo, tras la intervención médica respectiva, tomó la decisión de no ausentarse y acompañar a los jurados y a los participantes.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Claudia Bahamón? Esto explicó

Claudia Bahamón manifestó que se encontraba en la piscina del hotel junto a Verónica Orozco, Sebastián Vega y Emmanuel Restrepo, y que se golpeó fuertemente contra un escalón mientras nadaba.

"El caso es que yo estaba en la piscina con ellos, me puse a nadar y nadé, nadé, nadé, no vi nada, pero se me atravesó un escaloncito y se me fracturó en dos la nariz", aseguró la presentadora.

Fue así como apareció con el rostro levemente hinchado, pero dejó claro que la situación no pasó a mayores ni es de gravedad.

¿Cuáles fueron las reacciones de los participantes de MasterChef Celebrity Colombia tras la fractura de Claudia Bahamón?

En medio de la explicación de Claudia Bahamón, 'Pautips' habló frente a una de las cámaras y aseguró que la presentadora luce bien hasta en medio de los percances.

"Claudia hasta hinchada se ve súper bonita, diva y fabulosa", detalló.

Mientras tanto, con su acostumbrada personalidad jocosa, Emiro Navarro planteó que Claudia Bahamón es tan comprometida que no se ausenta del programa ni tras sufrir una fractura en su nariz.

"Esa mujer ni con la nariz partida falta y yo esperando a que eso pase para ocupar su rol", dijo.