IDRD abre proceso sancionatorio contra Sencia por El Campín: anuncian posible multa

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia, concesionario del estadio El Campín de Bogotá, para determinar si incurrió en un presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La decisión se tomó a partir de un informe de presunto incumplimiento presentado por la interventoría del contrato. Según informó el IDRD, el procedimiento hace parte de las acciones de seguimiento y control que adelanta la entidad para verificar que se cumplan las condiciones acordadas en el marco de la Asociación Público Privada (APP).

¿Cuándo será la audiencia del IDRD contra Sencia por El Campín?

El IDRD citó a Sencia a una audiencia pública programada para el jueves 29 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m. Durante la diligencia, el concesionario podrá presentar sus descargos.

La audiencia permitirá avanzar en el procedimiento administrativo para establecer si existió un incumplimiento contractual. La actuación podría dar lugar a la imposición de una multa, aunque todavía no establece que ya se haya determinado una responsabilidad de Sencia.

Esta medida da continuidad a las actuaciones anunciadas el pasado 14 de octubre, cuando el IDRD informó que evaluaba posibles incumplimientos relacionados con las condiciones de la gramilla del estadio El Campín.

¿Por qué el IDRD mantiene el seguimiento a la gramilla de El Campín?

El estado de la gramilla y las condiciones del escenario deportivo se mantienen entre los asuntos bajo seguimiento del Instituto. El 20 de octubre, la entidad reforzó las exigencias dirigidas a la interventoría ante el concierto de Ryan Castro previsto para el próximo 31 de octubre, con el objetivo de verificar las condiciones del estadio antes, durante y después del evento.

Ese seguimiento incluye la revisión de las medidas de protección, recuperación y contingencia que debe implementar el concesionario. La finalidad es comprobar que se adopten las acciones necesarias para preservar el campo de juego y mantener el escenario en condiciones adecuadas para la actividad futbolística.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.