Davivienda se pronunció tras caída masiva de sus servicios el 22 de octubre: esto respondieron

Durante la jornada de este jueves 22 de octubre de 2026, miles de usuarios del Banco Davivienda en todo el territorio nacional se vieron afectados por una caída masiva y generalizada en sus plataformas digitales. Desde las primeras horas del día, la aplicación móvil oficial de la entidad financiera y su portal web comenzaron a presentar errores continuos de conexión, impidiendo a los clientes realizar operaciones bancarias esenciales para su día a día.

Las redes sociales se inundaron rápidamente de reportes y quejas por parte de ciudadanos que manifestaban su imposibilidad para acceder a cuentas, consultar saldos, hacer transferencias o realizar pagos electrónicos mediante pasarelas asociadas como DaviPlata y PSE.

La situación generó tensión, especialmente entre quienes dependían de la inmediatez de la banca virtual para compromisos urgentes.

El comunicado oficial de la entidad

Ante la presión digital y los reportes masivos, la entidad bancaria emitió un comunicado oficial desde Bogotá D.C. con fecha de este mismo 22 de octubre de 2026, informando a sus clientes que las intermitencias presentadas en la App Davivienda y en el portal web ya fueron superadas por completo.

En el documento oficial, el banco confirmó que todos sus canales digitales se encuentran operando con total normalidad y están plenamente disponibles para realizar transacciones. Asimismo, la institución extendió un mensaje de agradecimiento por la comprensión de sus usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados durante la caída.