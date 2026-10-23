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Davivienda se pronunció tras caída masiva de sus servicios el 22 de octubre: esto respondieron

La entidad emitió un comunicado tras las constantes quejas de clientes.

Foto: Google Maps

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
08:03 a. m.
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Durante la jornada de este jueves 22 de octubre de 2026, miles de usuarios del Banco Davivienda en todo el territorio nacional se vieron afectados por una caída masiva y generalizada en sus plataformas digitales. Desde las primeras horas del día, la aplicación móvil oficial de la entidad financiera y su portal web comenzaron a presentar errores continuos de conexión, impidiendo a los clientes realizar operaciones bancarias esenciales para su día a día.

Las redes sociales se inundaron rápidamente de reportes y quejas por parte de ciudadanos que manifestaban su imposibilidad para acceder a cuentas, consultar saldos, hacer transferencias o realizar pagos electrónicos mediante pasarelas asociadas como DaviPlata y PSE.

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La situación generó tensión, especialmente entre quienes dependían de la inmediatez de la banca virtual para compromisos urgentes.

El comunicado oficial de la entidad

Ante la presión digital y los reportes masivos, la entidad bancaria emitió un comunicado oficial desde Bogotá D.C. con fecha de este mismo 22 de octubre de 2026, informando a sus clientes que las intermitencias presentadas en la App Davivienda y en el portal web ya fueron superadas por completo.

En el documento oficial, el banco confirmó que todos sus canales digitales se encuentran operando con total normalidad y están plenamente disponibles para realizar transacciones. Asimismo, la institución extendió un mensaje de agradecimiento por la comprensión de sus usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados durante la caída.

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