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Asesinan al periodista Mateo Pérez tras ser secuestrado en Antioquia

El comunicador estaba desaparecido desde el martes en zona rural del municipio de Briceño donde realizaba reportería.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
07:35 p. m.
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La Defensoría del Pueblo confirmó el asesinato del periodista Mateo Pérez, quien estaba desaparecido desde el martes 5 de mayo. Era director de la Revista El Confidente de Yarumal.

El comunicador habría sido secuestrado por las disidencias de las Farc cuando realizaba reportería en zona rural del municipio de Briceño.

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"(...) por las graves informaciones conocidas hasta el momento, según las cuales se presumiría que habría sido asesinado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc mientras realizaba labores de reportería en zona rural del municipio de Briceño", señaló la Defensoría.

Agrega que mantienen coordinación con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), autoridades regionales y organismos humanitarios con el fin de acompañar a la familia en las gestiones necesarias. Además reitera la alerta por los riesgos de quienes ejercer el periodismo en los territorios.

"Reiteramos nuestra alerta frente a la persistencia de graves riesgos para quienes ejercen el periodismo en los territorios y hacemos un llamado urgente al respeto y protección de la labor periodística en Colombia".

La Gobernación de Antioquia y la FLIP ya había denunciado el caso.

Ofrecen millonaria recompensa por presunto responsable del asesinato de Mateo Pérez

La Secretaría de Seguridad de Antioquia a través de sus redes sociales anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita la captura de alias Víctor Chala, quien haría parte de las disidencias de 'Calarcá' y sería el responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia.

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"Hasta $300 millones de recompensa por información que permita la ubicación, judicialización y captura de Jhon Chala, alias Víctor Chala". Presunto integrante de las disidencias de las Farc de alias Calarcá y señalado de participar en la desaparición del periodista Mateo Pérez".

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