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La Vaca de Mañana Express y Radio Uno apoyan causa social: así puede ayudar

La Vaca de Mañana Express y Radio Uno se unen a Fundación Sal del Mundo para ayudar a familias vulnerables. ¿Cómo ayudar?

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Foto: Canal RCN

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
07:43 p. m.
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La Vaca de Mañana Express y Radio Uno se unieron a la campaña solidaria junto a la Fundación Sal del Mundo para recaudar $105 millones destinados a la construcción de una sede para niños y familias vulnerables en Bogotá.

La iniciativa busca apoyar a comunidades de Ciudad Bolívar mediante la creación de un espacio que fortalezca procesos educativos, emocionales y oportunidades de emprendimiento para madres de la localidad.

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La campaña invita a los colombianos a realizar donaciones a través de la llave 0071378251, con el objetivo de convertir en realidad la llamada “casa soñada” de la fundación.

¿Qué busca la campaña de La Vaca de Mañana Express?

La meta principal es reunir recursos para construir una sede propia para la Fundación Sal del Mundo, organización que trabaja semanalmente con niños, niñas y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Según los organizadores, el proyecto permitirá contar con un lugar digno donde los menores puedan participar en actividades de acompañamiento, educación y desarrollo emocional.

Además, el espacio también estaría enfocado en generar oportunidades económicas para madres cabeza de hogar mediante distintos emprendimientos y procesos comunitarios.

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La campaña será impulsada desde los espacios radiales de La Vaca de Mañana Express y Radio Uno, que buscan movilizar a oyentes y ciudadanos alrededor de una causa social.

¿Cómo se pueden hacer las donaciones?

Las personas interesadas en apoyar la iniciativa podrán realizar aportes económicos mediante la llave 0071378251. Los organizadores recalcaron que cualquier monto puede contribuir al cumplimiento de la meta.

La Fundación Sal del Mundo ha trabajado en Ciudad Bolívar brindando apoyo a familias que enfrentan dificultades económicas y sociales, promoviendo procesos de inclusión y acompañamiento.

Con esta alianza, los impulsores esperan ampliar el impacto de la organización y fortalecer su capacidad de atención en una de las localidades con mayores necesidades en Bogotá.

La campaña también busca incentivar la participación ciudadana y demostrar cómo las iniciativas colectivas pueden impulsar transformaciones sociales en las comunidades.

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La unión entre La Vaca de Mañana Express, Radio Uno y la Fundación Sal del Mundo busca convertir la solidaridad en acciones concretas para cientos de familias en Ciudad Bolívar.

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