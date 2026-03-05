Descubren a 21 disidentes transportando a 12 menores reclutados para las filas de 'Iván Mordisco'

Un operativo de la Policía permitió descubrir el traslado de menores de edad que, según las autoridades, habían sido reclutados para integrar estructuras armadas ilegales.

El procedimiento se llevó a cabo en el departamento del Quindío, donde uniformados interceptaron un bus en el que se movilizaban varios adultos junto a 12 menores.

De acuerdo con la información oficial, los menores iban a ser llevados hasta el municipio de Granada para ser vinculados a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Cayeron 21 disidentes transportando menores reclutados en un bus

La acción fue desarrollada por la Policía Nacional en conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte, tras recibir información de inteligencia sobre un posible movimiento de personas vinculadas a grupos ilegales.

El operativo se concretó en el municipio de La Tebaida, donde los uniformados lograron ubicar el bus señalado y proceder a su interceptación.

Al interior del vehículo fueron encontrados 21 adultos, quienes, según las autoridades, serían presuntos integrantes de disidencias de las Farc.

Junto a ellos viajaban 12 menores de edad que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado en diferentes zonas del país, principalmente en el departamento del Cauca.

¿A dónde iban a ser llevados los menores reclutados por las disidencias?

Las investigaciones indican que los menores estaban siendo trasladados hacia el Meta con el propósito de fortalecer las estructuras criminales de alias Iván Mordisco.

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Según lo establecido por inteligencia, los adolescentes serían utilizados en actividades relacionadas con el narcotráfico y en acciones de extorsión en la región de los Llanos Orientales.

Tras el procedimiento, las autoridades lograron la captura de las 21 personas que se encontraban en el bus, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué pasará con los menores que fueron recuperados de las disidencias?

En cuanto a los 12 menores, fueron aprehendidos y puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde actualmente se adelantan los procesos para el restablecimiento de sus derechos.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que continúan recopilando información para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades individuales en este presunto caso de reclutamiento forzado.