VIDEO | Hombre destruyó imágenes religiosas de la iglesia La Ermita en Cali: "El diablo está acá"

En la Iglesia La Ermita de Cali, uno de los puntos turísticos por excelencia de la capital del Valle del Cauca, se vivieron momentos de tensión este miércoles 6 de mayo, luego de que un hombre ingresara de forma violenta al templo y destruyera varias imágenes religiosas frente a los feligreses que se encontraban en el lugar.

De acuerdo a lo registrado en diferentes videos compartidos en redes sociales, el sujeto gritaba que era “el diablo” mientras causaba daños. Varias figuras de santos quedaron destruidas tras ser lanzadas al suelo por el hombre, quien permaneció varios minutos dentro del templo.

La Policía de Cali llegó hasta la Iglesia La Ermita tras recibir las llamadas de emergencia de la comunidad. Los uniformados encontraron al hombre aún dentro del templo, gritando y causando más daños, por lo que procedieron a capturarlo para evitar afectaciones mayores o posibles agresiones contra los asistentes.

¿Qué dicen desde la Iglesia La Ermita tras el ataque?

Luego de verificar los daños ocasionados en el templo, el padre Javier Alvarado, capellán de la Iglesia La Ermita de Cali, lamentó lo ocurrido y aseguró que la mayoría de las imágenes resultaron afectadas por el acto de vandalismo.

“Lamentamos este episodio de vandalismo, de destrucción de las imágenes del templo. Ha habido un ataque muy lamentable de una persona de unos 30 años de edad que vino aquí. No sabemos exactamente su motivación, pero creemos que estaba con problemas personales, emocionales”, afirmó al diario El País de Cali.

El religioso también explicó que, hasta el momento, no consideran que se trate de un ataque directo contra la Iglesia, sino de una situación relacionada con problemas particulares del individuo involucrado. Además, anunció que comenzarán las labores de restauración de las imágenes y de los daños ocasionados dentro del histórico templo caleño.

Sobre posibles acciones legales, el vocero de la parroquia indicó que actualmente se encuentran revisando la situación junto con abogados para definir qué procedimientos podrían adelantarse después del ataque. De momento, anunciaron que no habrá atención al público hasta el sábado 9 de mayo.