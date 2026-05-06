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Niños quedaron atrapados en ataque armado en Morales, Cauca: se escondieron bajo pupitres

Presuntos integrantes de las disidencias de las Farc atacaron con ráfagas de fusil, explosivos y drones a la fuerza pública en Morales.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
08:24 p. m.
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La violencia volvió a golpear al departamento del Cauca y una vez más, los niños quedaron en medio de los enfrentamientos armados. En Morales, estudiantes de un colegio tuvieron que esconderse bajo los pupitres mientras se registraba un ataque de las disidencias contra la fuerza pública.

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De acuerdo con la información conocida, el ataque estuvo dirigido contra la estación de Policía y la base militar del municipio. Mientras los enfrentamientos se intensificaban, habitantes del sector intentaban resguardarse para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado. Los estudiantes permanecieron escondidos dentro de las aulas mientras afuera se escuchaban detonaciones simultáneas.

¿Qué ocurrió durante el ataque en Morales, Cauca?

Los ataques fueron perpetrados por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Además de las ráfagas de fusil, los uniformados tuvieron que enfrentar explosivos lanzados con drones. En medio de la ofensiva, los soldados buscaron atrincherarse para protegerse de los ataques y reducir el impacto de las explosiones.

Como resultado de estos hechos, cuatro soldados y un suboficial resultaron afectados por esquirlas. Tras la emergencia, enfermeros de combate brindaron los primeros auxilios a los uniformados heridos.

Las imágenes de los estudiantes escondidos bajo los pupitres se convirtieron en una de las escenas más impactantes del día. En los videos se escucha a varias personas intentando tranquilizar a los niños mientras continúan las detonaciones en el exterior del colegio.

¿Dónde más se reportaron hostigamientos contra la fuerza pública?

Además de los hechos registrados en Morales, en el municipio de Suárez también se reportaron hostigamientos contra uniformados. Los ataques se presentaron en medio de una nueva escalada de violencia en el Cauca, donde las acciones armadas continúan afectando tanto a integrantes de la fuerza pública como a la población civil.

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Los recientes hechos vuelven a evidenciar el impacto de los enfrentamientos en las comunidades del departamento. La situación generó preocupación por el riesgo que enfrentan los menores de edad y los habitantes que quedan expuestos durante este tipo de ataques armados.

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