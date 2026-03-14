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VIDEO | Dos hombres huyeron tras asesinar a puñaladas a una profesora jubilada en Puerto Berrío

El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa a los sospechosos.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
04:33 p. m.
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Un crimen tiene consternada a la comunidad de Puerto Berrío, Antioquia, luego del asesinato de una profesora jubilada de 65 años que fue atacada con arma blanca por dos delincuentes en plena vía pública.

El hecho ocurrió en el municipio del Magdalena Medio antioqueño y ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

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La víctima fue identificada como Luz Stella Restrepo, una docente que dedicó gran parte de su vida a la educación y que desde el año pasado se encontraba disfrutando de su jubilación.

Asesinaron a una docente jubilada de 65 años en Puerto Berrío

De acuerdo con la información conocida, el crimen ocurrió en la calle 13 de Puerto Berrío, cuando la profesora regresaba a su vivienda después de haber salido a realizar algunas compras.

En ese momento fue seguida por dos hombres, quienes posteriormente la atacaron con arma blanca. Tras cometer la agresión, los delincuentes escaparon del lugar.

Video captó como los sospechosos huyeron tras el mortal ataque a la docente

El recorrido de los sospechosos y su presencia en la zona quedó registrada en videos de cámaras de seguridad, imágenes que ya están siendo analizadas por las autoridades para identificar plenamente a los responsables.

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En las grabaciones se observa a dos hombres caminando por el sector. Uno de ellos vestía un buzo de color blanco, mientras que el otro llevaba una especie de ruana, características que ahora hacen parte de las pistas que manejan los investigadores.

Las autoridades están solicitando apoyo de la ciudadanía para identificar a los hombres que aparecen en el video y esclarecer lo ocurrido.

Anuncian recompensa por los responsables del asesinato de una docente en Puerto Berrío

Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Puerto Berrío anunció una recompensa para quien entregue información que permita dar con los responsables del crimen. El alcalde del municipio, Robinson Baena, confirmó la medida y pidió la colaboración de la ciudadanía:

Una recompensa hasta de 30 millones de pesos para quienes nos den información que nos lleven a esclarecer estos hechos responsables punibles, igualmente para la captura de estos hechos que hoy entristece los corazones de toda la comunidad.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades revisan los videos de seguridad y recopilan información que permita establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los dos hombres que aparecen en las grabaciones.

Por ahora, se desconoce si la docente había recibido amenazas anteriormente.

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