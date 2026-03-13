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Extranjero fue encontrado con una niña en apartamento de El Poblado: aún tenía su uniforme de colegio

El estadounidense habría contactado a la menor por Facebook y presuntamente le ofreció dinero para sostener relaciones sexuales.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
01:06 p. m.
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Las autoridades en Medellín informaron sobre un nuevo caso relacionado con presunta explotación sexual de menores.

El caso más reciente se registró en la comuna 14, El Poblado, en el sur del Valle de Aburrá, donde fue hallado un ciudadano estadounidense en un apartamento de renta por días junto a una menor de 14 años.

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La adolescente fue puesta de inmediato bajo protección de las autoridades y, según se conoció, se encuentra en buen estado.

Extranjero fue encontrado con una niña en apartamento de El Poblado, Medellín

El hombre investigado fue identificado como Kenneth Gregory Way, ciudadano estadounidense de 46 años, quien, según el informe de la Fiscalía, la Policía Metropolitana de Medellín y la Alcaldía, había ingresado en varias oportunidades al país.

De acuerdo con las autoridades, el extranjero viajaba a Colombia para realizar negocios, aunque las investigaciones apuntan a que presuntamente mezclaba esas actividades con casos relacionados con explotación sexual de menores.

El hecho más reciente ocurrió en un apartamento de alquiler por días en el sector de El Poblado, donde las autoridades llegaron tras recibir una alerta de ciudadanos.

Según la información conocida, en ese inmueble aparentemente se presentaban con frecuencia este tipo de prácticas, lo que generó la alerta que permitió el procedimiento policial.

¿Qué hallaron al ingresar al apartamento?

Cuando las autoridades ingresaron al lugar, encontraron al hombre en compañía de una menor de 14 años, quien habría sido contactada previamente a través de redes sociales, específicamente por Facebook.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó cómo se produjo ese contacto y qué encontraron las autoridades al momento del procedimiento.

La menor de 14 años dice que fue contactada a través de redes sociales, a través de Facebook puntualmente, precisamente para entablar relaciones sexuales con este sujeto. Cuando llega la policía, encuentra que la menor de edad estaba incluso con un informe del colegio.

Según las autoridades, el hombre presuntamente ya le había ofrecido dinero a la menor para sostener relaciones sexuales.

Tras la intervención de la Policía, la adolescente quedó bajo el cuidado de las autoridades, mientras avanza el proceso de investigación para esclarecer los hechos.

Las autoridades también indicaron que están tratando de identificar posibles víctimas adicionales, ya que presumen que el extranjero tendría la costumbre de viajar a Medellín para cometer este tipo de actividades.

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